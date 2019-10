La CCIS de Fès-Meknès et la Chambre indienne de commerce et d’industrie se donnent la main

La Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Fès-Meknès et son homologue indienne PHDCCI, ont procédé, mercredi à New Delhi, à la signature d’un mémorandum d’entente visant le renforcement de la coopération bilatérale et l’exploration des opportunités commerciales et d’investissement dans les deux pays.

En vertu de ce mémorandum, signé par le 2ème vice-président de la CCIS de Fès-Meknès, Mehdi Laraqui Houssaini, et le co-président de la la Chambre indienne de commerce et d’industrie (PHDCCI), Surinder Karla, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Malki, les deux parties ont convenu de promouvoir les relations économiques bilatérales, d’organiser des conférences et des réunions B2B et d’autres activités promotionnelles ainsi que de favoriser le partage d’expériences et de visites entre les deux instances.

"A l’issue des rencontres B2B entre les hommes d’affaires marocains et leurs homologues indiens, nous avons pu identifier d’énormes opportunités d’investissement et d’action commune", a indiqué M. Houssaini, dans une déclaration à la MAP, notant que cette visite qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la CCIS de Fès-Meknès et son ouverture sur les pays d’Asie, ambitionne de promouvoir la destination Maroc en général et la région Fès-Meknès en particulier.

Il a ajouté qu'une délégation de PHDCCI a été invitée au prochain Forum économique qui sera organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Fès-Meknès durant la première semaine de décembre 2019.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc en Inde, a souligné le rôle de premier plan que joue le Maroc en Afrique et ce grâce au leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, mettant en relief les opportunités d’investissement offertes au Royaume notamment dans ses métiers mondiaux tels le tourisme, l’automobile, l’aéronautique ou encore les énergies renouvelables et la nécessité d’élargir les partenariats gagnant-gagnant entre le Maroc et l'Inde.

De son côté, le co-président de la Chambre d’industrie et de commerce indienne a affirmé que ce mémorandum d’entente permettra de renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notant que les membres du PHDCCI sont disposés à faciliter aux hommes d’affaires marocains l’accès au marché indien.

Le responsable indien, qui s’est félicité de la signature de ce mémorandum, a noté que les domaines de coopération économique entre le Maroc et l’Inde sont aussi énormes que diversifiés, dont le textile, l’agroalimentaire, le tourisme ou encore les énergies renouvelables.

Composée d’une dizaine d’hommes d’affaires et d'opérateurs économiques, la délégation marocaine devra effectuer une visite à l’Agence nationale indienne de la promotion et de la facilitation de l’investissement (Invest India) avant de participer au Salon commercial indien international des coopératives, prévu du 11 au 13 octobre à New Delhi.