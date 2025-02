La CCI du Maroc et le GUCE de Côte d'Ivoire veulent donner une nouvelle impulsion à leur partenariat

Fluidifier et renforcer les interactions commerciales entre les deux pays

La Chambre de commerce et d’industrie du Maroc en Côte d’Ivoire (CCIM-CI) et le Guichet unique du Commerce extérieur de Côte d’Ivoire (GUCE-CI) ont fait part de leur volonté de donner une nouvelle impulsion à leur partenariat.Ce vœu a été exprimé à l’occasion d’une réunion de travail tenue mardi à Abidjan entre le président de la CCIM-CI, Saad El Hamzaoui, et le directeur général du GUCE-CI, Kignaman Soro, afin d’explorer conjointement les nouvelles opportunités de coopération économique et commerciale entre les deux structures.Par la même occasion, des pistes concrètes ont été explorées entre les deux parties en vue de fluidifier et de renforcer les interactions commerciales entre les deux pays, dans une dynamique de croissance partagée, rapporte la MAP.M. El Hamzaoui, également consul honoraire du Congo Brazzaville à San Pédro (Côte d’Ivoire), s’est, à cette occasion, félicité de cette rencontre d’échanges qui s’inscrit dans le sillage de la consolidation des relations entre les deux pays frères.«Avec les échanges qu’on a eus, des perspectives prometteuses vont s’ouvrir pour tous les membres de la Chambre de commerce et d’industrie du Maroc en Côte d’Ivoire », a-t-il dit, réaffirmant son engagement à œuvrer en faveur d’une coopération tripartite plus dense entre le Maroc, la Côte d’Ivoire et le Congo.De son côté, le DG du GUCE-CI a relevé que cette réunion marque une «étape décisive» dans la volonté des deux structures de renforcer les relations économiques entre la Côte d’Ivoire et le Maroc.Il a rappelé que cette coopération s’appuie sur le rôle stratégique du Maroc qui figure parmi les principaux partenaires économiques de la Côte d’Ivoire.«En conjuguant nos expertises respectives, nous pouvons non seulement dynamiser nos échanges, mais aussi contribuer activement au développement du commerce intra-africain et à l’essor économique du continent», a-t-il dit.Cette rencontre a été aussi l’occasion pour le responsable du GUCE-CI de passer en revue une série de solutions innovantes visant à simplifier les formalités du commerce extérieur, notamment la digitalisation des procédures d’importation, d’exportation et de transit.Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’optimiser l’environnement des affaires et d’améliorer la compétitivité commerciale de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale, a-t-il souligné.Les discussions entre les deux parties ont également porté sur le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques en matière de facilitation du commerce, dans une dynamique de renforcement de l’intégration régionale.La rencontre a mis en lumière le développement de nouvelles synergies et l’identification de projets communs susceptibles de dynamiser les secteurs clés et d’accompagner les entreprises dans leurs échanges transfrontaliers.