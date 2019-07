La Bourse de Casablanca renoue avec la hausse en juin

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de juin 2019 en hausse, inversant la tendance baissière du mois de mai, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant 2,61% et 2,71% respectivement.

Au terme des 17 séances de ce mois, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est situé à 11.287,04 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.183,42 points.

Dans ces conditions, rapporte la MAP, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées respectivement à -0,68% et -0,54%.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est bonifié de 3,02% à 10.142,09 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 2,82% à 9.727,40 points.

L’indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” s’est apprécié, quant à lui, de 2,69% à 886,75 points.

Quant aux secteurs, “Sylviculture et papier” a été le plus grand gagnant de ce mois avec une hausse de 13,59%, suivi de la Chimie (+10,16%) et de l’Agroalimentaire (+4,98%).

A la baisse, le secteur “Ingénierie et biens d’équipement industriels” (-16,47%) a perdu du terrain en juin, accusant le plus fort repli de la cote, au même titre que “Mines” (-8,24%) et “Participation et promotion immobilières” (-6,98%).

Sur le plan des valeurs, l’industriel “Med Paper” (+13,59%) s’est placé en tête des performances individuelles, suivi par le spécialiste du crédit à la consommation Eqdom (+12,63%) et SNEP (+10,50%).

En revanche, Stroc Industrie a chuté de 30,84%, suivi de Managem (-13,91%) et IBMaroc.com (-12,71%).

Par ailleurs, la capitalisation boursière s’est chiffrée en juin à près de 583,1 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global des échanges s’est établi à plus de 20 MMDH.

Pour leur part, les valeurs Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib et Wafa Assurance ont été les plus actives du mois avec des parts respectives de l’ensemble des transactions de 40,51%, 11,98% et 7,70%.