La Bourse de Casablanca réalise une bonne performance hebdomadaire

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 12 au 16 août en bonne mine, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant respectivement 0,46% et 0,47%.

Au terme de ces deux seules séances de la semaine, en raison de la fermeture de la place du 12 au 14 août à l'occasion de l'Aid Al-Adha et du 40è anniversaire de la récupération de Oued Eddahab, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est situé à 11.618,02 points portant ainsi sa performance annuelle à +2,23% et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9.462,03 points et à +2,48% depuis le début de l'année.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,59% à 10.368,15 points et à +0,94% sa performance depuis début janvier et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,45% durant cette semaine, dépassant ainsi la barre des 10.000 points à 10.040,25 points ou +2,93% annuel.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a gagné 0,19% à 918,62 points portant à +1,36% sa performance en 2019, rapporte la MAP.

Sur le plan sectoriel, 11 compartiments des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé la semaine dans le vert, signant des performances allant de 1,66% pour les "Distributeurs", 1,65% pour le secteur de la "Participation et promotion immobilière" à 0,11% pour celui du "Bâtiment et matériaux de construction".

A la baisse, l'indice sectoriel des "Mines" a lâché 2,45%, signant ainsi la plus forte baisse sectorielle de la période. Les hausses de SMI (+14,04%) et Minière Touissit (+1,08%) n'ayant pas pu compenser le repli de Managem de 9,09%.

En effet, le Groupe opérant dans l'exploitation minière et industrielle a annoncé que son chiffre d'affaires au 1er semestre 2019 connaîtrait une baisse de 300 millions de dirhams (MDH) et le résultat net semestriel serait en retrait de 370 MDH par rapport à fin juin 2018, sous l'effet de la baisse importante des cours du cobalt, zinc et cuivre.

Le secteur des "Loisirs et Hôtels" a perdu, de son côté, 1,83%, sous l'effet de la baisse de son unique titre Risma.

A la baisse également, les compartiments "Ingénieries et Biens d'équipement industriels" et "Transport" ont cédé respectivement 1,34% et 0,35%.

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 595,74 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s'est élevé à près de 59,17 MDH.

Durant cette période, les meilleures performances ont été l'œuvre de SMI (+14,04% à 1.300 DHS), Maghreb Oxygene (+6% à 169,65 DH), Jet Contractors (+4,48% à 301 DH) et Res Dar Saada (3,55% à 71,45 DH).

En revanche, Managem (-9,09% à 800 DH), Fenie Brossette (-6,95% à 63,5 DH), Timar (-5,97% à 178,65 DH) et Stroc industrie (-5,46% à 13,5 DH) ont signé les plus fortes baisses au cours de la semaine.

Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Itissalat Al-Maghrib (38,91%), Attijariwafa bank (15,33%), Cosumar (10%) et HPS (6%).