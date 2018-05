La Bourse de Casablanca lance la 5ème cohorte du programme Elite Maroc

La Bourse de Casablanca a lancé récemment, la 5ème cohorte du programme Elite Maroc, avec pour objectif le soutien au financement des entreprises marocaines.

Mis en place en partenariat avec le London Stock Exchange Group (LSEG), ce programme constitue une action phare de la place financière pour apporter le soutien nécessaire aux sociétés nationales en matière de financement de leur développement, a souligné, à cette occasion, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Karim Hajj.

Elite Maroc, dont la cinquième vague cible 10 entreprises à fort potentiel, continue à se développer et à susciter la confiance des compagnies marocaines et des organismes partenaires, avec un total de 58 entreprises, dont 11 certifiées, qui exercent dans 18 secteurs et font un chiffre d’affaires s’élevant à 15,5 milliards de dirhams, a-t-il dit.

Après le lancement réussi du programme en avril 2016, a-t-il relevé, la Bourse de Casablanca poursuit son développement en se fixant deux objectifs majeurs, à savoir soutenir les entreprises dans la préparation et la structuration de la prochaine étape de leur croissance, via l’accès à des opportunités de financement à long terme, et permettre au marché des capitaux d’accueillir des entreprises aux meilleures normes d’organisation, de gouvernance et de transparence, rapporte la MAP.

“Si nous en sommes aujourd’hui à la 5ème cohorte et à 11 entreprises certifiées, c’est parce qu’Elite répond réellement aux besoins en accompagnement des entreprises marocaines, en particulier, et africaines, en général, afin d’accéder plus facilement au marché financier”, a-t-il fait savoir, notant qu’”à terme, notre tissu économique gagnera en solidité et ses perspectives d’expansion et de croissance n’en seront que plus importantes, conformément à notre feuille de route +Ambition 2021+”.

En marge du lancement de la 5ème cohorte, la Bourse de Casablanca a certifié 8 entreprises qui font partie des précédentes cohortes du programme, qui permet aux sociétés concernées de réaliser des opérations sur le marché financier, telles que des emprunts obligataires, des introductions en bourse et à utiliser tous les leviers nécessaires à leur développement.

Les trois premières promotions suivent actuellement la deuxième phase du programme “Get Fit”, qui porte sur l’évaluation de leurs systèmes organisationnels et financiers dans le but d’initier les changements potentiels à opérer, de consolider les pratiques de communication sociale et financière et de soutenir le développement d’un business plan et d’une “equity story”. La 4ème cohorte a, quant à elle, entamé la première phase “Get Ready”.

En termes de projets de financement, 11 entreprises adhérant à ce programme ont annoncé leur intention de réaliser une opération sur le marché, dont la majorité via une IPO. Par ailleurs, 3 autres entreprises ont mandaté des banques d’affaires pour l’ouverture de leur capital et plusieurs entreprises planchent actuellement sur la refonte de leur stratégie.

Développé par le London Stock Exchange Group et déployé pour la première fois en 2012 par sa filiale Borsa Italiana (Italie), Elite a été adapté et mis en place au Royaume-Uni en 2014 et dans plusieurs pays d’Europe en 2015. Le Maroc est le premier pays non-européen à y adhérer.