La Bourse de Casablanca entame la semaine sur une note quasi-stable

La place boursière casablancaise évoluait proche de l’équilibre, lundi dans les premiers échanges, la bonne tenue de poids lourds de la cote compensant la mauvaise posture d’autres.

La matinée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, grignotait 0,02% à 12.386,40 points (+2,36 points), conforté notamment par les distributeurs et par les groupes Addoha (+1,81%) et Cosumar (+1,03%), rapporte la MAP.

De même, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, prenait à peine 2,09 points à 10.116,53 points, le repli, entre autres, du secteur de l’électricité, en queue du peloton avec un repli de -1,85%, et des titres Managem (-1,73%) et Attijariwafa bank (-0,21%), pesant sur la tendance.

Pour sa part, l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, était stationnaire (-0,01%) à 11.660,99 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid quasi inchangé (-0,02%) comptait 10.615,88 points.

Du côté des hausses, S.M Monétique, en tête de liste, affichait une progression de +8,99%, talonnée par Fenie Brossette (+6,79%) et Auto Hall (+4,33%).

Dans le même sillage, les valeurs Stokvis Nord Afrique et Jet Contractors s’appréciaient respectivement de +1,33% et +0,65%.

En parallèle, les titres Alliances, Marsa Maroc et IB Maroc.Com cédaient -1,35%, -0,45% et -0,04% respectivement.

En Europe, les principales Bourses européennes évoluaient en nette hausse en début de semaine, dans le sillage des nouveaux records inscrits par Wall Street vendredi, avec la perspective d’une adoption prochaine aux Etats-Unis d’une réforme fiscale qui s’annonce particulièrement profitable aux investisseurs en actions.

A Paris, le CAC 40 gagne 1,26% à 5.416,48 points après une heure d’échanges. A Francfort, le Dax prend 1,21% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,53%. L’indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,89%, l’EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,15% et le Stoxx 600 de 0,88%.

Ce dernier a touché en tout début de séance son plus haut niveau depuis le 9 novembre. L’indice mondial MSCI “All Country” gagne quant à lui 0,4% et a inscrit un record à 509,14 points. Aucun des grands indices sectoriels européens n’évolue dans le rouge.