La Bourse de Casablanca en progression

La Place boursière casablancaise a clôturé la période allant du 29 janvier dernier au 2 février courant sur une note positive, ses deux principaux indices, Masi et Madex, s’appréciant de 2,08% et 2,11% respectivement.

Après un exercice 2017 positif, la Bourse de Casablanca semble poursuivre sur sa lancée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, se hissant de 270,2 points à 13.280,76 points, rapporte la MAP.

De même, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, en avancement de 223,99 points termine la semaine à 10.823,73 points.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à +7,20% et +7,16% respectivement, contre +5,02% et +4,94% une semaine plus tôt.

Même constat du côté de l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui gagne 2,61% à 12.418,14 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en bonification de 2,14% se situe à 11.332,61 points, soit des variations respectives de +6,95% et +7% depuis le début de l’année.

L’orientation positive du marché durant cette semaine trouve son origine, notamment, dans les performances affichées par la quasi-totalité des Big-Caps, à l’image de: Addoha (+14,65%), BMCE Bank (+13,93%), Ciments du Maroc (+2,02%), Taqa Morocco (+1,87%) et Itissalat Al Maghrib (+1,63%).

Dans la foulée, la capitalisation du marché ressort en hausse de 1,78% à 672 milliards de dirhams (MMD), relève la société de bourse Sogécapital Bourse dans sa revue hebdomadaire, dont copie est parvenue à la MAP.

La volumétrie de la semaine s’établit, quant à elle, à 1,38 MMDH, dont 133,1 millions de dirhams (MDH) échangés sur le marché des blocs, soit un volume quotidien moyen (VQM) global de 277,2 MDH, ajoute la même source. S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par les titres Addoha, BMCE Bank, Dari Couspate et SNEP avec des hausses respectives de +14,65%, +13,93%, +11,30% et finalement +9,86%.

En contrepartie, les actions Colorado, S2M, Afric Industries et Oulmès accusent les plus fortes baisses avec respectivement -3,30%, -4,47%, -4,54% et -5,98%.

Pour leur part, SNEP, BMCE Bank, Attijariwafa bank et Addoha ont été les valeurs les plus actives de la semaine, avec des parts respectives de 16,8%, 16,1%, 8,4% et 7,7%.