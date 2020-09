La Bourse de Casablanca en hausse du 7 au 11 septembre

La Bourse de Casablanca a terminé la période allant du 07 au 11 septembre en bonne mine, ses deux principaux indices, Masi et Madex gagnant respectivement 0,41% et 0,44%. Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé à 10.232,32 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 8.319,35 points.



S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,92% à 9.223,06 points et le FTSE Morocco AllLiquid de 0,45% à 8.819,14 points. L’indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a, de son côté, abandonné 0,1% à 771,31 points, rapporte la MAP.



Sur le plan sectoriel, le compartiment “loisirs et hôtels” a signé la meilleure performance avec un gain de 4,26%, devançant ceux du “transport” (3,33%), des “matériels, logiciels et services informatiques” (2,77%) et des assurances (2,59%). Contre-tendance, les “ingénieries et biens d’équipement industriels”, les “services aux collectivités” et les “sociétés de portefeuilles-Holdings” ont cédé 12,3%, 3,98% et 1,29%.



La capitalisation boursière a avoisiné les 529,2 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global a atteint plus de 298,5 millions de dirhams (MDH). Par ailleurs, le titre d’Alliances a grimpé de 11,53%, plus forte hausse de Masi, suivi d’Auto Hall (+8,06%) et Mutandis (+7,28%).



En revanche, Delattre Levivier Maroc a chuté de 18,42%, tandis que Fenie Brossette, Lydec, BMCI et Douja Prom Addoha ont perdu respectivement 9,53%, 3,98%, 3,26% et 2,05%. Au premier rang des instruments les plus actifs de la semaine, figure Label’Vie (21,76%), suivie de Mutandis (11,16%), Attijariwafa Bank (10,91%) et BCP (9,09%).