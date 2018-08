La Bourse de Casablanca en bonne mine

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 23 au 27 juillet 2018 sur une note positive, ses deux principaux indices, Masi et Madex, s'appréciant de 2,7% et de 2,89%, respectivement, soulignent les analystes de la société de bourse Sogecapital.

Au terme de la semaine allant du 23 au 27 juillet, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a atteint 11.736,66 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s'est situé à 9.547,04 points.

Dans ces conditions, rapporte la MAP, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent portées à -5,26% et -5,48%, respectivement.

La tendance est corroborée par les indices internationaux, FTSE CSE Morocco 15 et FTSE Morocco All-Liquid, qui ont augmenté respectivement de 3,36% à 10.602,32 points et de 3,23% à 10.090,81 points, soit des variations respectives de -8,69% et -4,73% depuis le début de l'année.

Durant cette semaine, onze secteurs ont enregistré des hausses allant de 4,7% pour les "Télécommunications" et 4,1% pour l'"Hôtellerie" à 0,1% pour les compartiments des "Holdings" et "NTI".

En revanche, les secteurs "Industries", "Promotion immobilière", "Sociétés de placement immobilier", "Agroalimentaire" et "Courtage" ont accusé des baisses respectives de 3,2%, 2,6%, 0,9%, 0,4% et 0,2%, relèvent les auteurs de cette analyse.

La capitalisation boursière, elle, s'est chiffrée à 597,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 2,74%.

La volumétrie de la semaine s'est établie à 359,2 millions de dirhams (MDH), traitée exclusivement sur le marché central, soit un volume quotidien moyen (VQM) global de 71,8 MDH, ajoute la même source.

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été enregistrées par les titres Total Maroc, Saham Assurance, Managem et CIH Bank avec des hausses respectives de 13,31%, 9,86%, 7,24% et 6,46%.

En parallèle, les actions Delattre Levivier Maroc, Med Paper, IB Maroc et SMI ont accusé les plus fortes baisses avec respectivement 9,54%, 9,57%, 9,95% et 17,06%.

Pour leur part, les valeurs Marsa Maroc, Brasseries du Maroc, BCP, Attijariwafa Bank et Maroc Telecom ont représenté les valeurs les plus actives de la semaine avec des parts respectives de 22,1%, 19,6%, 15,3% et 11,5%.