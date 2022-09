La Bourse de Casablanca débute le mois dans le vert

La Bourse de Casablanca a entamé la première séance du mois de septembre dans le vert, son indice principal, le Masi, gagnant 0,10% à 12.141,04 points (pts).



Quelques minutes après l'ouverture, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,05% à 982 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, grignotait 0,02%, à 908,14 pts.



Du côté des valeurs, Involys (+4,23% à 108,5 dirhams (DH)), Immorente Invest (+2,24% à 107,45 DH), Lesieur Cristal (+1,58% à 193 DH), Atlantasanad (+1,03% à 132,85 DH) et Disty Technologies (+0,7% à 259,8 DH) enregistraient les meilleures performances de la matinée.



A l'opposé, Stokvis Nord Afrique (-4,63% à 12,76 DH), SNEP (-3,25% à 803 DH), Alliances (-2,01% à 62,52 DH), Managem (1,77% à 2.051 DH) et TGCC (-0,7% à 134,1 DH) accusaient les plus fortes baisses.

La veille, le Masi avait clôturé en hausse de 0,09% à 12.128,72 pts.