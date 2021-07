La Bourse de Casablanca dans le vert au premier semestre

La Bourse de Casablanca a clôturé le premier semestre de l'année en cours dans le vert, ses deux principaux indices, Masi et Madex prenant respectivement 9,94% et 9,80%.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a affiché 12.409,24 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continus s'est élevé à 10.090,91 points.



Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s'est adjugé 14,17% à 11.674,91 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 8,68% à 10.589,70 points, rapporte la MAP.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" s'est adjugé, quant à lui, 7,83% à 929,43 points.



La cote a vu la majorité de ses secteurs se redresser au cours de cette période où seulement 4 secteurs ont fini en berne. L'industrie pharmaceutique (+109,62%) a signé la plus forte hausse, suivie de la chimie (57,40%) et de la participation et promotion immobilières (48,67%).



A la baisse, le secteur "Services aux collectivités" a chuté de 16,46%, au même titre que les "Sociétés de portefeuilles-Holdings" (-8,19%) et "Télécommunications" (-5,52%).

La capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 637,5 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s'est élevé à plus de 31,7 MMDH.



Sur le plan individuel, Sothema s'est hissé de 120% et Sonasid et Fenie Brossette ont progressé de 101,17% et de 99,25%. Pour leur part, Lydec s'est déprécié de 16,46%, Unimer de 13,45% et Cartier Saada de 11,13%.



Raflant plus de 15,47% du volume transactionnel de la cote, Ciments du Maroc a été la valeur la plus active au S1-2021, suivie d'Attijariwafa Bank (13,37%) et Itissalat Al-Maghrib (10,17%).