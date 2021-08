La Bourse de Casablanca clôture la semaine en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 9 au 13 août 2021 dans le vert, son principal indice, le Masi, affichant une hausse de 0,75% à 12.623,11 points.



Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a augmenté de 0,67% à 1.029,08 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris 0,78% à 10.262,6 points.



Les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces trois baromètres se trouvent ainsi placées à respectivement 11,83%, 11,28% et 11,67%, rapporte la MAP.



Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,59% à 11.880,14 points, portant ainsi sa performance depuis le début d'année à 16,18%. Le FTSE Morocco All-Liquid a progressé de 0,71% à 10.736,32 points, ce qui correspond à une performance annuelle de 10,19%.



L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a également emprunté une trajectoire positive (+0,74%), s'affichant à 945,65 points, ce qui place sa performance annuelle à 9,72%.



Aux valeurs, 13 secteurs ont terminé en bonne mine, contre 9 en baisse, tandis que les indices "Boissons" et "Equipements électroniques et électriques" n'ont affiché aucune variation.



Le secteur de l'"Industrie pharmaceutique" s'est envolé de 15,52% (+222,01% depuis le début 2021), porté par ses deux titres Sothema (+16,39%) et Promopharm (+0,13%).

A la hausse, également, le secteur de la "participation et promotion immobilières" a avancé de 2,51%, "Services de transport" a pris 1,72%, "Télécommunications" a gagné 1,38% et "Bâtiment et matériaux de construction" 1,37%.



Du côté des perdants, l'indice sectoriel de la "Chimie" s'est déprécié de 6,94%, celui des "Sociétés de portefeuilles-Holdings" de -3,24% et celui des "Mines" de -2,24%.

La capitalisation boursière a dépassé les 649,84 milliards de dirhams (MMDH). Le volume global s'est élevé, quant à lui, à 328,16 millions de dirhams (MDH).



Avec un volume transactionnel de plus de 55,84 MDH, Attijariwafa Bank a été l'instrument le plus actif de la semaine, s'accaparant 17,02% des transactions, devant BMCI (9,87%), LafargeHolcim Maroc (8,32%) et Itissalat Al-Maghrib (8,03%).



Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l'œuvre de Sothema (+16,39%), BMCI (+6,03%), Disway (+4,17%), Fenie Brossette (+4,09%) et Sonasid (+3,49%).



Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (-7,49%), Snep (-7,23%), Afric Industries SA (-4,97%), S.M Monétique (-3,97%) et Cartier Saada (-3,56%).