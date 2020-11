La Bourse de Casablanca boucle la semaine en bonne mine

Malgré un démarrage dans le rouge, la Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges, vendredi, en bonne mine, le Masi, gardant son optimisme à la faveur de la bonne tenue des grandes capitalisations, notamment Itissalat Al-Maghrib (+1,11%), Attijariwafa Bank (+1,27%), LafargeHolcim Maroc (+0,20%) et Bank Of Africa (+0,49%). Au terme de la dernière séance de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action a pris 0,52% à 10.657,54 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a gagné 0,54% à 8.673,07 points, rapporte la MAP.



S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est apprécié de 0,34% à 9.531,56 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,59% à 9.201,64 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a gagné, quant à lui, 0,57% à 819,43 points. Sur les 10 meilleures capitalisations de la place casablancaise, seule la BCP a clôturé dans le rouge (-0,55%), affaiblie par la publication d’un résultat net consolidé de 1,4 milliard de dirhams (MMDH) au terme des neuf premiers mois de 2020, en baisse de 47% par rapport à la même période une année auparavant, due à l’impact du don Covid-19 sur les charges (750 millions de dirhams MDH). En outre, les titres de Ciments du Maroc et Afriquia Gaz sont restés inchangés. Sur le plan sectoriel, l’indice des “Services de Transport” a affiché la meilleure performance de la journée, porté par son unique titre Sodep-Marsa Maroc. En deuxième position, le secteur des “Télécommunications” a enregistré un gain de 1,11%, suivi de celui d’”Electricité” (+0,95%) et des “Sociétés de financement et Autres activités financières” (+0,92%).



Le secteur des “Mines” a pris 0,91%, grâce à SMI (+1,81%) et Managem (+1,31%), alors que l’indice des “Banques” s’est apprécié de 0,58%, profitant de la bonne orientation d’Attijariwafa Bank, Bank Of Africa et BMCI (+0,18%). CIH et CDM sont restés inchangés. A la baisse, le secteur des “Sociétés de placement immobilier” a cédé 1,24%, celui de la “Chimie” a abandonné 0,92% et celui des “Ingénieries et Biens d’équipement industriels” a lâché 0,71%. Mieux que la veille, le volume global des échanges de titres a atteint près de 85,83 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (39,19 MDH), Itissalat Al-Maghrib (8,01 MDH), Bank Of Africa (7,36 MDH) et BCP (5,25 MDH).



La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 551,3 milliards de dirhams (MMDH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+4% à 14,05 DH), Sonasid (+3,57% à 235 DH), Colorado (+3,23% à 48 DH), Stokvis Nord Afrique (+3,02% à 11,24 DH) et Salafin (+2,89% à 499 DH).



Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-3,97% à 31,23 DH), Zellidja S.A (-1,99% à 77,43 DH), Fenie Brossette (-1,98% à 41,17 DH), Réalisations mécaniques (-1,96% à 152,20 DH) et Mutandis SCA (-1,85% à 220 DH).