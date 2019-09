La Bourse de Casablanca boucle la semaine en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé la dernière séance de la semaine passée en baisse, affectée par la mauvaise tenue de plusieurs secteurs, notamment du "Pétrole et Gaz", des "Distributeurs" et des "Banques". A l'issue d'une journée d'échanges entièrement sous la barre d'équilibre, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,60% sous les 11.600 points à 11.592,69 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé de 0,62% à 9.443,31 points.

Ce trend baissier a été imité par le FTSE CSE Morocco 15 qui s'est déprécié de 0,56% à 10.338,30 points, ainsi que par le FTSE Morocco All-Liquid qui s'est chiffré à 10.020 points, en repli de 0,40%.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a, quant à lui, lâché 0,20% à 913 points.

La plus grande baisse au niveau sectoriel a été enregistrée par le compartiment "Pétrole et Gaz" (-7,05%), sous l'effet du recul de ses deux titres Afriquia Gaz (-9,88% sur 97.339 DH d'échanges) et Total Maroc (-1,39% sur plus de 2,12 millions de dirhams MDH), rapporte la MAP.

Le secteur des "Distributeurs" a lâché 1,84%, suite aux replis de Stokvis Nord Afrique (-4%), d'Auto Hall (-2,39%) et de Label Vie (-1,82% sur un volume d'échanges de près de 7 MDH). A la baisse également, le compartiment "Participation et promotion immobilière" a cédé -1,81%, les "Banques" -0,14% et celui des "Télécommunications" -0,03%. En revanche, les secteurs des "Loisirs et hôtels", des "Services aux collectivités", des "Mines" et des "Boissons" ont pris respectivement 4,70%, 3,44%, 2,74% et 0,80%. De même, porté par Saham Assurances (+2,19%), le secteur des "Assurances" a terminé dans le vert avec une hausse de 0,47%. Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint plus de 51,84 MDH, réalisé entièrement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Société des Boissons du Maroc (15,34 MDH), Attijariwafa Bank (13,59 MDH), Label Vie (6,94 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (4,42 MDH). Pour sa part, la capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 596,19 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Afriquia Gaz (-9,88% à 3.457 DH), BMCI (-6,63% à 634 DH), Stokvis Nord Afrique (-4% à 12 DH), SMI (-3,95% à 1.700 DH) et IB Maroc.Com (-3,57% à 40,50 DH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Managem (+6,67% à 800 DH), Storc Industrie (+5,69% à 14,30 DH), Risma (+4,70% à 165 DH), Lydec (+3,44% à 450 DH) et Sonasid (+3,43% à 269,95 DH).