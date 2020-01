La Bourse de Casablanca affiche une performance hebdomadaire en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 6 au 10 janvier 2020 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex prenant respectivement 1,29% et 1,36%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a dépassé la symbolique des 12.000 points à 12.311,35 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a atteint 10.041,37 points.

Ainsi, les deux baromètres ont porté leurs performances “Year-To-Date” (YTD) à respectivement +1,15% et +1,23%.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 1,33% à 10.984,47 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 1,09% à 10.600,61 points, rapporte la MAP.

L’indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a, de son côté, pris 0,99% à 958,19 points.

Sur le plan sectoriel, 17 des 24 compartiments représentés à la cote casablancaise ont clôturé la semaine dans le vert, signant des performances allant de 9,40% pour le secteur de la “distribution” à 0,03% pour celui des “boissons”.

En revanche, les secteurs “immobilier” et de l’”ingénierie et biens d’équipement industriels” ont chuté de 8,68% et 4,71% respectivement.

La capitalisation boursière a avoisiné les 633,5 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global s’est élevé à plus de 963,41 millions de dirhams (MDH).

Durant cette période, les meilleures performances ont été l’œuvre de Label Vie (+12,73%), Total Maroc (+11,02%), Lydec (+7,65%) et Microdata (+7,07%).

A la baisse, Ib Maroc.com a reculé de 17,09% alors que Douja Prom Addoha, Stroc Industrie et Stokvis Nord Afrique ont terminé la semaine sur des pertes respectives de 11,25%, 6,98% et 6,76%.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa Bank (35,59%), Itissalat Al-Maghrib (14,27%), Ciments du Maroc (6,94%), Sodep-Marsa Maroc (5,23%) et BCP (4,95%).