La Banque mondiale, un véritable partenaire des programmes de l’INDH

La Banque mondiale (BM) constitue un véritable partenaire des programmes de l’initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui accorde une grande importance aux questions de l’enfance, de l’éducation et l’enseignement et de l’intégration économique des jeunes, a affirmé, mercredi à Marrakech, le wali- coordinateur national de l’INDH, Mohammed Dardouri.



"Depuis son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'INDH, à travers sa 3è phase III, a permis la création de milliers d’entreprises et le soutien d’un grand nombre de coopératives en milieux rural et urbain, devenues, désormais, des modèles d’intégration économique des jeunes", a ajouté M. Dardouri qui intervenait à l'occasion du Forum d’inclusion économique des jeunes, organisé en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).



Tout en rappelant que le Royaume connaît, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des avancées majeures dans tous les domaines, il a souligné que l’INDH ne cesse de contribuer au renforcement de l’intégration économique des jeunes afin d’élargir le cercle des bénéficiaires parmi ceux également dotés de talents dans des domaines tels que l’art, la musique, la culture et le théâtre, rapporte la MAP.



L’INDH a aussi contribué à la création de plus de 120.000 plateformes dédiées à l'accompagnement et à l’orientation des jeunes au niveau national, a fait savoir M. Dardouri, indiquant que l’expérience de la phase III de l’initiative a donné lieu à de nouvelles idées intéressantes, qui seront développées avec les jeunes.



De son côté, le directeur du Département Maghreb et Malte à la Banque mondiale, Jesko Hentschel, a relevé que cette institution financière mondiale se réjouit d’être associée depuis 2019, aux programmes gouvernementaux du Maroc relatifs à l’emploi des jeunes, se félicitant que l’intégration économique des jeunes soit au cœur du nouveau modèle de développement (NMD) élaboré récemment par le Maroc.



Dans le même sillage, M. Hentschel a souligné l’importance de l’approche territoriale et de la coordination entre différentes institutions nationales et régionales en vue de la résorption et de la réduction des taux du chômage des jeunes au Maroc.



Organisé par l'initiative nationale pour le développement humain (INDH) et ses partenaires, le Forum d'inclusion Economique et d'entrepreneuriat vise à rassembler les principaux acteurs des domaines de l'entrepreneuriat et de l'inclusion économique pour discuter des défis économiques liés au développement et à la croissance et l’emploi des jeunes.



Ce Forum sert de plateforme d'échange et de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'entrepreneuriat et d'inclusion économique pour renforcer l'écosystème entrepreneurial régional et contribuer à l'économie nationale.