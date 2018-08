La Banque de France s'attend à une légère accélération de la croissance au 3ème trimestre

La Banque de France a indiqué s'attendre à une légère accélération de la croissance au troisième trimestre après la déception des six premiers mois de l’année, une accélération qui pourrait toutefois s’avérer insuffisante pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

"Le produit intérieur brut (PIB) progresserait de 0,4% au troisième trimestre 2018", après 0,2% au premier et au deuxième trimestres, a indiqué la Banque de France dans son point de conjoncture de fin juillet publié récemment, rapporte la MAP.

Selon les prévisions de la Banque, le PIB devrait progresser de 0,4% sur les trois mois clos fin septembre après avoir augmenté de 0,2% au cours des deux trimestres précédents. L'indice du climat des affaires dans l'industrie est par ailleurs resté stable en juillet à 101 alors qu'il a perdu un point dans les services, à 102. Mais les chefs d'entreprise prévoient une accélération de l'activité en août, tant dans les services que dans la production.

L'institution estime, toutefois, dans ses prévisions allant de juillet à septembre, que les objectifs du gouvernement pourraient ne pas être atteints.

Récemment, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, avait abaissé les prévisions de croissance du gouvernement à 1,8% contre 2% jusqu'à présent. Le gouvernement a aussi confirmé son objectif de réduire le déficit public à 2,3%. Mais avec seulement 0,4% de croissance au troisième trimestre, l'Exécutif pourrait avoir du mal à tenir son nouvel objectif, commentent les médias du pays.

De son côté, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) avait annoncé une prévision de croissance de 1,7% pour l'ensemble de l'année. Un taux qui rejoint celui annoncé par le gouvernement Macron dans son projet de loi de finances voté en décembre.

En effet, Bercy avait prévu 1,7% de croissance pour 2018, un chiffre relevé à 2% dans le cadre du programme de stabilité ("PSTAB") envoyé fin avril à Bruxelles, considéré comme la dernière prévision officielle du gouvernement.