La BVC achève octobre en grise mine

La Bourse de Casablanca a terminé le mois d'octobre 2019 en grise mine, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, ayant cédé 0,67% et 0,61% respectivement.

Ainsi, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est situé à 11.484,3 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s'est affiché à 9.358,7 points.

Dans ces conditions, ces deux baromètres ont ramené leur performance depuis le début de l'année (Year-To-Date) respectivement à +1,06% et +1,36%. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,99% à 10.084,7 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,61% à 9.899,01 points, rapporte la MAP.

L'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a, quant à lui, abandonné 0,59% à 903,35 points.

Par ailleurs, la situation mensuelle de la BVC fait ressortir que 17 secteurs sur les 24 représentés à la cote ont terminé octobre en repli. Le compartiment "Sylviculture et papier" a, en effet, réalisé la mauvaise performance avec des pertes de 12,16%, suivi des secteurs "Ingénieries et biens d'équipement industriels" (-8,54%) et "Industrie pharmaceutique" (-6,5%).

A la hausse, le secteur "Société de placement immobilier" s'est distingué avec un gain de 7,27%, plus forte hausse, devançant ceux de la "Distribution" (+3,3%) et des "Matériels, logiciels et services informatiques" (+2,82%). Par ailleurs, la capitalisation boursière a dépassé les 590,4 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global des échanges s'est établi à près de 3,4 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Ib Maroc.com a chuté de 20,62%, plus fort repli du Masi, alors que M2M group et Delattre Levivier Maroc ont lâché respectivement 14,26% et 12,98%. Contre-tendance, les titres d'Involys (+13,86%), d'Auto Nejma (+11,11%), d'Auto Hall (+8,7%) et de Stroc Industrie (+8,33%) se sont orientés à la hausse.

Pour leur part, les valeurs Itissalat Al-Maghrib (21,36%), Attijariwafa Bank (16,7%), BCP (9,11%), LafargeHolcim (6,65%) et BMCE Bank (6,15%) ont été les plus actives du mois.