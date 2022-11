La BERD et l’UE s’allient pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin au Maroc

La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) et l’Union européenne (UE) ont procédé, récemment à Marrakech, à la signature d’une convention portant sur le lancement du programme "Women in Business", qui vise la promotion de l’entrepreneuriat féminin et le financement des petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes au Maroc.



Paraphée par Mme Patricia Llombart Cussac, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'UE auprès du Royaume du Maroc, et Mme Heike Harmgart, directrice générale de la BERD pour la région du Sud et de l'Est de la Méditerranée, en marge du 69ème Congrès mondial des femmes cheffes d’entreprises mondiales (FCEM 2022), cette convention scelle la volonté des deux parties de coopérer à travers le programme "Women in Business", pour accompagner et soutenir les femmes entrepreneuses en termes d’accès aux financements et crédits et d'assistance technique pour fournir un savoir-faire et une mise en réseau aux femmes entrepreneuses, rapporte la MAP.



Intervenant lors de la cérémonie de signature de cette convention, Mme Patricia Llombart Cussac a souligné que ce programme vise à accroître l’accès aux financements pour les PME dirigées par des femmes et augmenter la résilience et la compétitivité de ces entreprises féminines en tirant profit des énormes opportunités offertes par le numérique et de la transition énergétique, deux questions qui sont au cœur du partenariat entre l’UE et le Maroc.



De son côté, Mme Heike Harmgart a indiqué que ce partenariat permettra de faciliter l’accès aux financements pour les femmes entrepreneuses et leur assurer un accompagnement technique de nature à les aider à surmonter les divers difficultés et obstacles devant l’agrandissement de leurs projets.



Dans ce contexte, elle a assuré que "ce programme aura un impact important au Maroc et permettra de libérer énormément de potentiel", appelant à déployer ce programme non seulement au profit des femmes entrepreneuses issues des grandes métropoles, mais à aller à la rencontre des femmes porteuses de projets, dans les zones rurales et reculées.



Le programme "Women in Business" vise à accroître la résilience et la compétitivité des PME dirigées par des femmes en renforçant leur capacité à tirer parti des technologies digitales pour les entreprises.



Le programme vise aussi à promouvoir la participation des femmes dans le monde des affaires, en facilitant leur accès au financement et au conseil, et en les appuyant à acquérir les compétences, connaissances et ressources dont elles ont besoin pour créer et agrandir leurs projets.



Dans le cadre de ce programme, la BERD apporte du financement via des lignes de crédit à des banques locales, spécifiquement réservées à des PME dirigées par des femmes, et propose de l’assistance technique pour aider les entreprises féminines à devenir plus compétitives.



Ce programme offre des formations, du mentoring et d'autres formes de soutien pour permettre aux femmes entrepreneuses de partager leurs expériences et apprendre les unes des autres.



La BERD travaille en étroite collaboration avec les banques partenaires, pour les aider à évoluer et à développer des produits financiers qui répondent au mieux aux besoins des entreprises dirigées par des femmes.