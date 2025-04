La BERD et Finéa s'associent pour soutenir les TPME marocaines

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, mercredi, l'octroi d'un prêt pouvant atteindre 23,5 millions d'euros (en monnaie locale) à Finéa, filiale du Groupe CDG dédiée au financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).



Ce prêt sera également assorti d'une garantie de première perte fournie par l'Union européenne (UE), à travers le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), indique un communiqué conjoint de la BERD et Finéa.



Grâce à ce financement, Finéa pourra renforcer son appui aux TPME marocaines en leur facilitant l'accès aux appels d'offres publics et privés, en particulier dans les secteurs stratégiques tels que l'éclairage municipal, l'approvisionnement des établissements scolaires et hospitaliers, ou encore le développement des infrastructures, précise la même source.



S'inscrivant dans le cadre du mécanisme de réponse mis en place par la BERD à la suite du séisme d'Al Haouz survenu en septembre 2023, ce prêt vise notamment à contribuer au soutien des régions les plus touchées, fait savoir le communiqué.



Bien que ciblant prioritairement les entreprises situées dans les zones sinistrées, ce dispositif bénéficiera aussi aux TPME opérant en dehors du principal axe économique Casablanca-Rabat, rapporte la MAP.



En complément de ce soutien financier, un programme de coopération technique est prévu pour accompagner le développement d'une plateforme digitale dédiée aux nouveaux produits d'affacturage et de financement de la chaîne d'approvisionnement de Finéa.



Intégrée aux systèmes bancaires de la société, cette plateforme visera à mieux répondre aux besoins spécifiques des TPME en matière de financement et à renforcer leur compétitivité.



Agréée par Bank Al-Maghrib, Finéa a pour principale vocation de faciliter l'accès des entreprises au financement et à la commande publique, en leur proposant des solutions sur mesure, innovantes et adaptées. Elle combine, pour ce faire, le financement, le cofinancement et le refinancement, conformément à son plan de développement stratégique et à son positionnement d'établissement de place.



Finéa est, par ailleurs, gestionnaire du Fonds de garantie dédié à la commande publique (FGCP), et dont la vocation consiste à faciliter les conditions d’accès au financement au profit des entreprises attributaires de marchés publics. En 2023, ses actifs totaux s'élevaient à 216 millions d'euros.



De son côté, le FEDD+, créé en juin 2021, offre aux pays partenaires de l'UE une assistance pour la réalisation d'investissements clés par le biais de subventions ou de garanties financières. L'UE mobilise ainsi des ressources financières supplémentaires des secteurs public et privé à l'appui du développement durable.



Pour rappel, le Maroc fait partie des membres fondateurs de la BERD. La Banque y a investi, depuis 2012, plus de 5,3 milliards d'euros, répartis sur 112 projets.



La priorité de la Banque au Maroc est de soutenir les énergies durables, le financement direct et indirect des entreprises privées, la réforme des infrastructures et le financement non souverain.