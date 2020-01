La BCP fait évoluer son identité visuelle et lance un nouveau portail web

Le groupe Banque centrale Populaire (BCP) a fait évoluer son identité visuelle et lancé en parallèle un nouveau portail web, poursuivant sa transformation et confortant son modèle de banque proche et universelle au service de tous.

Ce nouveau logo vient renforcer les valeurs de proximité, de citoyenneté, d'innovation et de performance qui fondent l'ADN du groupe, indique un communiqué de la BCP. Passant sur deux lignes, le nom de la marque gagne en impact et en visibilité avec une police d'écriture moderne, fait savoir le communiqué, ajoutant que l'emblème historique (le cheval) est mis en perspective au moyen d'un cercle qui évoque l'univers digital dans lequel le groupe BCP s'est résolument engagé. Cette forme ronde renvoie également au globe terrestre, symbole de l'ouverture du groupe à l'international, aujourd'hui présent dans 32 pays à travers le monde.

Ce logo s'accompagne aussi d'une nouvelle signature "Grandir. Ensemble." qui traduit toute la volonté de la Banque populaire à jouer un rôle moteur dans le développement durable des individus, des entreprises et des territoires, rapporte la MAP. Ladite signature vient par ailleurs consolider la position du groupe en tant que banque coopérative solidaire et à fort ancrage local née des régions du Maroc et engagée à accompagner ses clients et parties prenantes à chaque étape de leur vie et dans tous leurs projets.

Parallèlement à l'évolution de son identité de marque, la BCP a mis en ligne un nouveau portail web "www.groupebcp.com" qui est en phase avec les pratiques numériques actuelles. Ce site nouvelle génération, disponible en trois langues (arabe, français et anglais), est entièrement responsive avec une approche "mobile first". Il présente une ergonomie optimisée et offre un meilleur accès à l'information, pour une expérience client améliorée. Erigé en quatre espaces dédiés (institutionnel, particuliers, Marocains du monde et entreprises), ce site mise en outre sur une interactivité augmentée avec la possibilité de partager des contenus directement sur les réseaux sociaux.

Ainsi, ce nouveau logo, cette nouvelle signature et ce nouveau portail web incarnent la nouvelle dynamique de la Banque populaire au service de la satisfaction de sa clientèle marocaine, africaine et internationale. L'évolution de l'identité de marque du groupe BCP est portée au travers d'une campagne de communication institutionnelle à 360° à l'échelle nationale.