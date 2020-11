La BCP enregistre un résultat net consolidé en baisse à fin septembre

Le Produit intérieur brut (PIB) national a doublé entre 2000 et 2019 pour atteindre plus de 1.000 milliards de dirhams (MMDH), a fait savoir récemment le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.



“Sur le plan macroéconomique, les investissements publics ont triplé pour atteindre 80% de taux de réalisation durant les quatre dernières années, tandis que le PIB par habitant a doublé”, a relevé M. Benchaâboun dans sa réponse suite aux interventions des groupes et groupements parlementaires lors de la séance plénière relative au projet de loi de Finances (PLF) au titre de l’exercice 2021 à la Chambre des représentants. Et de noter l’amélioration du taux de chômage qui a affiché une baisse de 13,4% à 9,2% et celui de la pauvreté qui est passé de 15,3% à 4,8%.



Par secteurs, le ministre s’est arrêté sur les réalisations en matière de stratégies sectorielles, notamment le Plan Maroc Vert ou encore le plan d’accélération industrielle, soulignant que le Royaume a réalisé de grandes avancées grâce à ces stratégies, aussi bien en matière de création de postes d’emploi et de promotion des investissements que d’amélioration de la balance commerciale et de l’économie nationale dans son ensemble. “L’évaluation des différentes stratégies adoptées pendant les dernières années permettrait de déduire des leçons pour les générations futures, a-t-il dit, pointant du doigt, à cet égard, les défaillances au niveau de l’infrastructure économique, constatées lors de la crise actuelle et qui nécessitent de déployer davantage d’efforts pour les combler