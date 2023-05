La BAD table sur une croissance nationale de 3,4% en 2023-2024

La croissance économique du Maroc devrait s'établir à 3,4% en 2023-2024, prévoit la Banque africaine de développement (BAD).



"En Afrique du Nord, la croissance devrait passer de 4,1% en 2022 à 4,6% en 2023, tirée essentiellement par la reprise économique au Maroc qui enregistrera une croissance de 3,4% en 2023-2024", relève le rapport des Perspectives économiques en Afrique 2023, publié par la BAD, en marge des 58è assemblées annuelles de la Banque, organisées à Charm el-Cheikh.



La BAD prévoit également, une inflation de 4,5% en moyenne durant la même période (2023/2024), estimant que le déficit courant devrait atteindre 4,2%.

En Afrique, la croissance économique devrait rebondir à 4 % en 2023 et se consolider à 4,3 % en 2024, fait savoir le rapport.



Ces 58èmes assemblées sont marquées par des réunions des gouverneurs du Groupe de la BAD pour réfléchir aux moyens de mobiliser plus solidement l'investissement privé dont l'Afrique a besoin pour atteindre ses objectifs urgents en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets.



Les assemblées annuelles sont l'événement le plus important de la BAD. Elles réunissent environ 3.000 délégués et participants chaque année.