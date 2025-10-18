La 30ᵉ édition du Festival du Cinéma Méditerranéen de Tétouan dévoile sa sélection officielle

La 30ᵉ édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT), qui se tiendra du 25 octobre au 1ᵉʳ novembre, présentera plus de 40 films issus de 15 pays du pourtour méditerranéen. A l'affiche: fictions et documentaires, œuvres récentes et films emblématiques du patrimoine cinématographique de la région.



Cette année, le festival présente un programme qui s’articule autour de plusieurs sections: le film d’ouverture, 10 films en compétition, les coups de cœur, les films auréolés, ainsi que la sélection de films projetés dans le cadre des hommages, indique un communiqué de la Fondation du festival.



La sélection illustre la diversité des regards et des expériences dans le cinéma méditerranéen, explorant des histoires singulières, des trajectoires de vies et des enjeux sociaux, culturels ou politiques propres à la région.



Elle souligne également le dialogue entre héritage et création contemporaine, entre récits personnels et préoccupations collectives, offrant ainsi une vision vivante et plurielle du bassin méditerranéen.



Dix longs métrages et documentaires récents concourent cette année pour le palmarès du festival. Issus de huit pays, ces films explorent différents registres, de la fiction intimiste au documentaire engagé.



Il s'agit de "Vermiglio ou La Marie e des Montagnes" de Maura Delpero (Italie, France, Belgique), "Le lac bleu" de Daoud Aoulad-syad (Maroc), "Bande sonore d’un coup d’Etat" de Johan Grimonprez (France, Belgique), "Evcilik" d’Umit Unal (Turquie), "Il tempo che ci vuole" de Francesca Comencini (Italie, France), "La Guitarra Flamenca de Yerai Cortes" d’Antonio Alvarez (Espagne), "Le Royaume" de Julien Colonna (France), "Mammifère" de Liliana Torres (Espagne), "Sonate nocturne" d’Abdeslam Kelai (Maroc), "Thérapie familiale" de Sonja Prosenc (Slovénie, Italie, Croatie, Norvège, Serbie).



Le festival ouvrira sa 30e édition avec "Il ladro di bambini" (Le voleur d’enfants) de Gianni Amelio (Italie, 1992), œuvre emblématique du cinéma italien, saluée pour la justesse de sa mise en scène et la profondeur de son regard sur l’enfance.



Le choix de ce film, présenté à Tétouan lors de l’une des premières éditions, exprime la volonté du festival de renouer avec son histoire et d’affirmer, à travers ce retour symbolique, son attachement à la Méditerranée comme espace de création, de mémoire et de réflexion cinématographique, précise la même source.



Quatre films ont été désignés coups de cœur du festival, mettant en lumière des auteurs et des récits qui suscitent l’attention pour leurs thématiques, leurs formats et leurs approches propres à la création méditerranéenne contemporaine.



Il s'agit de "Salut Marie" de Mar Coll (Espagne), "Vers une terre inconnue" de Mahdi Fleifel (Gre ce, Danemark, Royaume-Uni, Pays-Bas), "Un oiseau du paradis" de Mourad Ben Cheikh (Tunisie, Italie), et "Soudan, souviens-toi" de Hind Meddeb (France, Tunisie, Qatar).



Le festival propose également une sélection de films emblématiques issus de précédentes éditions, qui continuent de résonner auprès des spectateurs et d’inspirer de nouvelles générations de cinéastes.



Ces films sont: "La mosquée" de Daoud Aoulad-syad (Maroc, France), "3000 Nuits" de Mai Masri (Liban, Palestine), "La puerta abierta" de Marina Seresesky (Espagne), "L’homme voilé" de Maroun Bagdadi (Liban, France) et "Naouara" de Hala Khalil (Egypt).



Dans le cadre des hommages rendus à Nabil Ayouch, Eyad Nassar et Aida Folch, le festival présentera une sélection de films illustrant leurs parcours respectifs.



Le festival proposera une rétrospective consacrée au réalisateur marocain Nabil Ayouch, avec la projection de six films ayant marqué le cinéma marocain et méditerranéen: "Mektoub- 1997", "Ali zaoua - 2000", "Whatever Lola wants - 2007", "Les chevaux de Dieu - 2012", "Razzia - 2017", "Everybody loves Touda - 2024".



Pour Eyad Nassar, deux œuvres seront projetées: "Une heure et demie" de Wael Ihsan (Égypte, 2012) et "La porte verte" de Raouf Abdul Aziz (Égypte, 2022), tandis que l’hommage à Aida Folch comprendra "La isla perdida" (L’île perdue) de Fernando Trueba (2024) et "Los lunes al sol" (Les lundis au soleil) de Fernando León de Aranoa (2002).



Depuis sa création en 1985 par l’Association "Amis du cinéma de Tétouan" (ACT), le FCMT n’a eu de cesse de promouvoir les cinématographies de la mare nostrum et de porter haut les valeurs d’une cinéphilie exigeante et diverse.



Connu pour son engagement et sa contribution à la diffusion du cinéma méditerranéen, le festival est d’abord celui d’une ville, Tétouan, terreau des arts qui, de la musique aux arts plastiques, a abrité et continue d’abriter des mouvements artistiques qui connaissent un rayonnement bien au-delà de la région.



C’est donc dans cette ville au climat culturel favorable que, tout naturellement, une poignée d’enseignants cinéphiles imaginent ce projet, alors même que les ciné-clubs, au sein desquels ils ont été formés, disparaissaient au Maroc.