La 2ème Conférence internationale “E-Learning and Smart Engineering Systems” à Martil

La 2è Conférence internationale "E-Learning and Smart Engineering Systems (ELSES'24)" se tiendra, du 23 au 25 mai à l'Ecole normale supérieure de Martil, sous le thème "Pratiques pédagogiques innovantes à l'ère de l'intelligence artificielle".



Cet événement, dédié à l’innovation des pratiques pédagogiques, se veut une plateforme de réflexion, d’échange et de découverte des opportunités offertes par l’intégration de l’Intelligence artificielle (IA) dans le domaine éducatif, indique un communiqué des organisateurs.



"Dans un monde en constante évolution technologique, l’IA a émergé comme une force transformative, capable de redéfinir les contours de l’apprentissage et de l’enseignement. Aujourd’hui, nous nous engageons à explorer les frontières de cette transformation, à discuter des défis et à envisager les multiples possibilités qu’offre cette convergence entre l’éducation et la technologie", note la même source.



Cette conférence internationale a pour but d'encourager des articles originaux de haute qualité et scientifiquement valides, qui présentent une bonne compréhension des connaissances scientifiques, des expériences, des théories, des méthodes et des techniques, ainsi que des liens interdisciplinaires dans le domaine des technologies numériques, de l'ingénierie pédagogique de l'apprentissage en ligne et de la science des données.



Au cours de cet événement, des experts éminents, des chercheurs novateurs et des acteurs clés de l’éducation partageront leurs connaissances, leurs expériences et leurs idées novatrices.



Cette rencontre représente une étape fondamentale pour catalyser un dialogue constructif, stimuler l’innovation et forger un avenir éducatif où la technologie sert l’épanouissement et l’éducation de chacun.