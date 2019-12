La 23ème édition de l’Université citoyenne placée sous le signe de l’ expansion

La Fondation HEM organise la 23ème édition de l’Université citoyenne. Un concept unique au Maroc qui vise, depuis plus de 20 ans, à démocratiser le savoir et à développer la connaissance à travers des cycles de séminaires gratuits et certifiants. Le programme de l’édition 2020 se déroulera comme les années précédentes sur trois mois, à partir du mois de janvier et se clôturera fin mars 2020. 54 séminaires seront animés par d’éminents professeurs d’université, des philosophes, des hommes politiques, des décideurs, des experts gouvernementaux… Ces rencontres seront assurées par des personnalités comme Hassan Aourid, politologue, enseignant-chercheur et écrivain ; Nabila Mounib, professeur universitaire à l’Université Hassan II et secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU) ; Thierry Verheggen, directeur infrastructure auprès du service public fédéral du ministère des Finances en Belgique ; Driss Khrouz, directeur du Festival des musiques Sacrées de Fès ; Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’Homme ; Latifa Akherbach, présidente de la HACA ; et bien d’autres experts et intervenants de renommée. Vu le succès remporté par les éditions précédentes, cette 23ème édition connaîtra une nouveauté. En effet, les séminaires auront lieu dans 9 villes du Royaume au lieu de 8 en 2019. Ainsi, en plus des villes habituelles (Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger, Tétouan, Fès et Meknès), Taza est la nouvelle destination qui connaîtra la ferveur des séminaires de l’Université citoyenne pour la toute première fois. Comme il est de coutume, le choix des sujets se fera en cohérence avec l’actualité du pays. On cite par exemple : « Le rôle de la HACA dans l’audiovisuel au Maroc », «Genèse de l’islamisme radical », « Lois et libertés individuelles», «Leadership féminin dans la scène politique marocaine», « Les principes de la fiscalité marocaine », et bien d’autres sujets tout aussi riches que recherchés. Il est à souligner que le programme s’articule autour de trois thématiques majeures : « Institutions, vie politique & droits humains », « Pensée & Société » et « Economie & gestion de l’entreprise ». L’Université citoyenne vise à fonder une société libre et ouverte, en misant sur le savoir, l’apprentissage et la découverte, le développement de la culture, le débat et la citoyenneté active,… à travers plusieurs cycles de séminaires.