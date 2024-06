La 12ème édition du Festival d'Ifrane d'astronomie en juillet

La 12ème édition du Festival d'Ifrane d'astronomie sera organisée du 28 juin au 2 juillet sous le thème "Les femmes dans l’astronomie".



Le programme de cet événement, organisé par le Club d'astronomie de l'Université Al Akhawayn d'Ifrane et le Centre pour l'innovation dans les technologies des médias (CITI), comprend une conférence sur le thème "La menace des astéroïdes sur Terre" et l'organisation de nuits d'observation du ciel par télescope au terrain de football du campus universitaire.



L'événement comprendra également un concours en arabe et en anglais sur l'art de s'exprimer en public dans le domaine de l'astronomie pour les étudiants de l'université Al Akhawayn, ainsi qu'un concours similaire pour les adultes, selon un communiqué des organisateurs.



De même, la place de la Poste au centre d'Ifrane accueillera un atelier de peinture artistique pour les enfants et des ateliers d'astronomie en plein air, en plus d'expositions de peinture avec le professeur Hassan Ouhadi et d'affiches célébrant la Journée internationale des astéroïdes.



Des ateliers d'astronomie pour les enfants de 8 à 14 ans sont aussi prévus à la maison de jeunes d'Ifrane, qui accueillera également une activité de planétarium, ainsi qu'un atelier de formation sur les "techniques de vulgarisation de l'astronomie", selon la même source.



Le programme de ce festival comprend également des conférences sur "L'astronomie au féminin, passé et présent : Les femmes marocaines musulmanes astronomes", "L'astronomie au Maroc au féminin", ainsi qu’une table ronde sur "Les femmes marocaines contemporaines dans l'astronomie".