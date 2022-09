L' usine Renault Tanger produira son premier véhicule électrique l’année prochaine

Le lancement de la production du 1er véhicule électrique à l'usine Renault de Tanger illustre l’attractivité affirmée de la plateforme marocaine, a souligné, mardi à Tanger, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. S'exprimant lors de la cérémonie de célébration du 10ème anniversaire de l'usine de Tanger, le ministre a affirmé que le lancement de la production du 1er véhicule électrique sur les chaînes de Tanger illustre l’attractivité affirmée de la plateforme marocaine, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI. "Nous avons les moyens et les compétences de réaliser notre objectif et de relever notre défi", a lancé M. Mezzour, soulignant dans ce sens que le Maroc dispose aujourd'hui des énergies renouvelables les plus compétitives au monde, rapporte la MAP. "Nous avons des ambitions très particulières pour accompagner l'électrification de la mobilité.C'est une nouvelle étape pour les dix prochaines années, où les réalisations seront plus importantes et plus ambitieuses, et où la part de marché du Maroc sera de plus en plus prépondérante dans l'industrie automobile", a-t-il poursuivi. Il a, par ailleurs,relevé que l’usine de Tanger, qui est le fruit de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI de faire du Maroc une plateforme automobile au niveau international, a fabriqué plus de 2,3 millions de véhicules en 10 ans pour plus de 70 destinations à travers le monde, notant que cette usine est le catalyseur de la transformation de l’industrie automobile marocaine. "Nous célébrons, aujourd’hui, un partenariat réussi qui s’ouvre sur des horizons stratégiques et prometteurs", a dit le ministre, relevant que Renault conforte, de nouveau, son rôle d’acteur locomotive du développement de la filière automobile au Maroc, une filière qui opère à pas sûrs sa transition vers l’électrification et la mobilité durable. Lors de cette cérémonie, Renault Group Maroc a annoncé l'affectation à l’usine de Tanger de la fabrication du 1er véhicule électrique de mobilité partagée de la marque Mobilize. Mobilize DUO est une solution de mobilité partagée conçue pour répondre aux besoins des villes et des opérateurs d’autopartage. Véhicule pour deux personnes, 100% électrique, compact et connecté, Mobilize DUOvise à intégrer 50% de matériaux recyclés dans sa fabrication et à être recyclable, en fin de vie, à 95%. Symbole du partenariat entre le Royaume du Maroc et Renault Group, cet anniversaire célèbre l’ensemble des acteurs publics et privés qui travaillent main dans la main pour le développement de la filière industrielle automobile, 1ère filière exportatrice au Maroc depuis 2014.