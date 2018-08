L’offre en cheptel dépasse la demande

L'offre en cheptel ovin et caprin, destiné à l'abattage pour la fête de l'Aid Al Adha de cette année, s'élève à près de 8,1 millions de têtes, dépassant de plus de 48% une demande prévisionnelle estimée à 5,45 millions de têtes, a assuré mercredi le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Ces 8,1 millions de têtes sont répartis entre 4,6 millions d’ovins mâles, 1,38 million de brebis et 2,1 millions de caprins, a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant que la demande porte sur 4,9 millions d’ovins et 540.000 de caprins.

L'estimation de l’offre et de la demande à l'occasion de l’Aid Al Adha est basée sur les données statistiques actualisées du ministère portant notamment sur les effectifs du cheptel ovin et caprin et les données sur les abattages des ovins et des caprins (mâles et femelles) enregistrés au niveau des abattoirs contrôlés, ainsi que les normes zootechniques (taux d’agnelage, et de mortalité) observées sur le cheptel ovin et caprin dans les différentes régions du Royaume.

D'autre part et pour parer à tout risque sanitaire à l'occasion de l’Aid Adha et orienter les consommateurs, le département de l'Agriculture a mis en place depuis plusieurs mois un plan d'action opérationnel avec une série de mesures, notamment l'enregistrement des unités d'élevage et d’engraissement des animaux.

Le plan d'action prévoit aussi la réalisation gratuitement de l'opération d’identification spéciale pour l’Aid Al Adha d'ovins et de caprins, en tant qu’outil de transparence et de traçabilité dans les transactions des animaux, l'installation des souks temporaires dans certaines villes du Royaume pour renforcer les structures de commercialisation des animaux de l'Aïd et limiter l’accès aux points de vente (milieu urbain) uniquement aux animaux dûment identifiés et appartenant aux élevages enregistrés.

Le plan d'action porte également sur le contrôle, dans le cadre des commissions mixtes locales, des animaux et des aliments pour animaux destinés à l’Aid Al Adha au niveau des élevages d’engraissement, des points de vente et des souks, le contrôle de l’utilisation de tous les aliments, tous les produits et substances interdites en alimentation animale, la permanence durant les jours de l’Aïd Al Adha par les services vétérinaires de l’ONSSA, la mise en service d’une ligne téléphonique d’information et de permanence par l’ONSSA (08 01 00 36 37), ainsi que l'établissement d’une plateforme informatique, avec une base de données sur les unités d’élevage, d’engraissement et les points de vente autorisés pour orienter les consommateurs.