L'inflation ralentit à 3,2% en Espagne

Le taux d'inflation a légèrement ralenti en Espagne en novembre à 3,2% sur un an, en raison notamment de la baisse des prix des carburants, indique, mercredi, l'Institut national des statistiques (INE).



Ce chiffre, inférieur de 0,3 point à celui du mois d'octobre, confirme le ralentissement progressif de la hausse des prix observé ces derniers mois après la forte flambée de 2022, selon une estimation provisoire de l'INE.



D'après l'Institut des statistiques, ce ralentissement a été favorisé par la baisse des prix des carburants, mais aussi par une évolution favorable des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées, rapporte la MAP.



L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix de l'énergie et qui est corrigée des variations saisonnières, a pour sa part reculé de 0,7 point par rapport à octobre, à 4,5% en glissement annuel, précise-t-on.



Quant à l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, il a reculé à 3,2%, soit 0,3 point de moins qu'en octobre.



Grâce à cette évolution, "les salaires continuent de gagner en pouvoir d'achat et les entreprises espagnoles restent compétitives", s'est félicitée la ministre de l'Économie Nadia Calviño, qualifiant ces chiffres de "bonnes nouvelles".



L'inflation en Espagne s'était envolée après la guerre en Ukraine, comme dans l'ensemble des pays de la zone euro, atteignant un pic de 10,8% sur un an durant l'été 2022. Cette flambée des prix a poussé le gouvernement à multiplier les coups de pouce budgétaires, avec des baisses de TVA sur les produits de première nécessité et des réductions de taxes sur les carburants.



Ces efforts avaient permis à l'inflation espagnole de revenir provisoirement dans la cible de 2% fixée par la Banque centrale européenne (BCE) en juin, avant de rebondir à cause de la hausse des prix de l'énergie.