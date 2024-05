L’inflation en légère hausse à fin avril

L’inflation reste sur une tendance haussière à fin avril 2024. En effet, selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP), elle s’est établie à 0,2% par rapport au même mois de l’année 2023, enregistrant toutefois un léger recul.



« Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,2% au cours du mois d’avril 2024 », a indiqué l’organisme public.

Pour rappel, l’IPC s’était établi à 0,9% en mars dernier, en variation annuelle, après les hausses de 0,3% et 2,3%, enregistrées respectivement en février et en janvier de l’année en cours.



D’après les explications de l’institution dirigée par Ahmed Lahlimi Alami, cette évolution est la « conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 1,3% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 1,3% », a-t-elle souligné.



Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,2% pour la «Santé» à une hausse de 2,9% pour les «Restaurants et hôtels», a souligné l'organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc dans sa récente note d'information relative à l'IPC du mois d’avril 2024.



A titre de rappel, la hausse observée au cours du mois précédent (mars) avait été attribuée à l’accroissement de l’indice des produits alimentaires de 0,9% et de celui des produits non alimentaires de 1,1%. Au cours du même mois, les variations des produits non alimentaires allaient d’une baisse de 1,2% pour la «Santé» à une hausse de 3,3% pour les «Restaurants et hôtels».



Comparé au mois de mars, l’indice des prix à la consommation s’est inscrit en hausse de 0,6%, en raison « de la hausse de 0,9% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires », selon les explications du HCP rapportées dans sa note.



Selon la même source, les hausses des produits alimentaires observées entre mars et avril 2024 ont concerné principalement les «Fruits» avec 5,3%, les «Légumes» avec 5%, les «Poissons et fruits de mer» avec 2,1%.



Au cours de cette période, des hausses ont également concerné les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes» et les «Viandes» avec respectivement 0,6% et 0,2%.



Le Haut-commissariat note, en revanche, un recul des prix de 1,8% pour le «Lait, fromage et œufs», de 0,5% pour les «Huiles et graisses» et de 0,3% pour le «Café, thé et cacao».

En ce qui concerne les produits non alimentaires, la note du HCP indique que la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» qui ont bondi de 1,4% au cours de cette même période.



A titre de comparaison, les hausses des produits alimentaires observées entre février et mars 2024 avaient concerné principalement les «Poissons et fruits de mer» (11,6%), les «Fruits» (3,1%), les «Légumes» (2,5%), les «Viandes» (1,7%), le «Lait, fromage et œufs» (1,4%), le «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» (0,3%) et les «Huiles et graisses» et le «Café, thé et cacao» (0,1%). Pour les produits non alimentaires, la hausse avaient concerné principalement les prix des «Articles d’habillement et chaussures» qui avaient bondi de 0,4%.



Les données recueillies au cours de cette période montrent que les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-Hoceima avec 1,8%, à Agadir (1%), à Oujda (0,9%), à Tétouan et Guelmim (0,8%), à Fès, Kénitra et Tanger (0,7%), à Settat et Errachidia (0,6%), à Casablanca et Rabat (0,5%), à Meknès avec 0,3% et à Marrakech et Safi (0,2%).

En revanche, il ressort des mêmes chiffres que des baisses ont été observées à Laâyoune et Dakhla qui ont enregistré respectivement des reculs de 0,6% et 0,3%.



Rappelons qu’entre février et mars, les hausses les plus importantes de l’IPC avaient été enregistrées à Al-Hoceima (1,5%), à Laâyoune (1,3%), à Tanger et Safi (1,2%), à Marrakech et Dakhla (1,1%), à Kénitra et Errachidia (1,0%), à Agadir, Tétouan et Béni-Mellal (0,9%), à Fès et Oujda (0,8%), à Rabat et Settat (0,7%), à Meknès (0,6%), à Guelmim (0,4%) et à Casablanca (0,3%).



Au final, le Haut-commissariat constate que l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois d’avril 2024 une hausse de 0,2% par rapport au mois de mars 2024 et de 2,2% par rapport au mois d’avril 2023.



Alain Bouithy