L’inflation dans la zone OCDE recule à 7.4 % en avril

L’inflation en glissement annuel dans la zone OCDE, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), a diminué pour atteindre 7.4 % en avril 2023, après 7.7 % en mars, annonce mardi, l’organisation de coopération et de développement économiques.



Entre mars et avril 2023, l’inflation a diminué dans 27 des 38 pays de l’OCDE, mais elle dépassait 10% dans 10 pays et 20 % en Hongrie et en Turquie, précise un communiqué de l’organisation basée à Paris.



L’inflation de l’alimentation a diminué pour atteindre 12.1 %, après 14.0 % en mars, avec des baisses dans 33 pays de l’OCDE et elle est restée supérieure à 10 % dans 30 pays de l’OCDE, rapport la MAP.

Celle de l’énergie dans la zone OCDE a baissé à nouveau entre mars et avril pour atteindre 0.7 %, après une chute brutale de 11.9 % à 1.3 % entre février et mars, ajoute la même source.



L’inflation de la zone OCDE hors alimentation et énergie (inflation sous-jacente) est restée globalement stable, mais élevée, à 7.1 % en avril 2023 (7.2 % en mars), relève-t-on.



Hors alimentation et énergie, elle a même augmenté dans 13 pays de l’OCDE, principalement sous l’effet de l’inflation dans les services, qui représente environ les deux tiers de l’inflation hors alimentation et énergie.



L’inflation dans les services, estimée à partir des informations disponibles pour 33 pays de l’OCDE, a légèrement ralenti, pour passer de 6.2 % en mars à 6.0 % en avril en moyenne. Elle a cependant augmenté dans environ la moitié de ces 33 pays.



Dans le G7, l'inflation est restée stable à 5.4 % en glissement annuel en avril 2023. Le Royaume-Uni a enregistré la baisse la plus marquée parmi les pays du G7, alors que l’Italie a connu la plus forte hausse de l’inflation totale.



Dans la zone euro, l’inflation en glissement annuel mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a légèrement augmenté pour atteindre 7.0 % en avril 2023, après 6.9 % en mars.



L’augmentation de l’inflation de l’énergie a plus que compensé la baisse de l’inflation de l’alimentation et le léger recul de l’inflation sous-jacente.



Concernant les pays du G20, l’inflation a baissé pour atteindre 6.5 % en avril, après 6.9 % en mars. En-dehors de l’OCDE, l’inflation a diminué en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, en Inde et en Indonésie, mais a augmenté en Argentine et est restée stable en Arabie saoudite.