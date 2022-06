L’industrie manufacturière anticipe une hausse de la production au deuxième trimestre

Le Haut-commissariat au plan (HCP) a dévoilé jeudi les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture qu’il a réalisées dans l’industrie au titre du deuxième trimestre 2022. Précisons que ces enquêtes ont été réalisées auprès des entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’extractive, de l’industrie énergétique et de l'industrie environnementale. Des principales anticipations des chefs d’entreprises telles qu’elles ressortent des enquêtes de conjoncture, il ressort que les entreprises de l’industrie manufacturière s’attendent à une augmentation de leur production au deuxième trimestre. Selon les explications du Haut commissariat, ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une hausse de l’activité de l’«Industrie automobile » et de l’«Industrie alimentaire» et, d’autre part, à une diminution de celle de la «Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» et de l’«Industrie chimique». Concernant les anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement une stabilité des effectifs employés, poursuit l’organisme public dans une note d’information relative aux résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture auprès du secteur des industries manufacturières, extractives, énergétiques et environnementales. D’après le Haut-commissariat, « au 2ème trimestre 2022, plus de la moitié (58%) des entreprises de l’industrie manufacturière ont rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières, principalement celles d’origine étrangère ». Les dirigeants d’entreprises affirment toutefois que les stocks de matières premières durant ce trimestre sont situés à un niveau normal tandis que 28% d’entre eux jugent la trésorerie «difficile», souligne l’institution publique relevant que, par branche, cette proportion atteint 34% dans l’«Industrie agroalimentaire ». En ce qui concerne les entreprises opérant dans le secteur de l’industrie extractive, les résultats des enquêtes révèlent que les patrons s’attendent pour leur part à une hausse de leur production, en raison principalement d’une augmentation de la production des phosphates. En revanche, ils prévoient une baisse des effectifs employés. Selon toujours le Haut-commissariat, la production énergétique attendue pour le deuxième trimestre 2022, connaîtrait une augmentation attribuable à une hausse de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné», alors que l’emploi connaîtrait une diminution au cours du même trimestre. Egalement sondés par le HCP, les dirigeants des entreprises relevant de l’industrie environnementale anticipent une stabilité de la production notamment dans les activités du «Captage, traitement et distribution d’eau» et une stabilité des effectifs employés, souligne l’organisme public dans sa note d’information. Selon les appréciations des patrons interrogés, au premier trimestre 2022, la production de l’industrie manufacturière aurait connu une stabilité, résultat d’une hausse de la production dans les branches de la «Métallurgie», de l’«Industrie pharmaceutique» et de la «Fabrication de boissons». Cette stabilité serait aussi attribuée à la baisse de la production observée dans la branche de l’«Industrie automobile» et de la «Fabrication de textiles », souligne le HCP qui a également sondé les entreprises sur l’évolution de leur activité au titre du premier trimestre 2022. A noter que les carnets de commandes du secteur ont été jugés d’un niveau normal par les chefs d’entreprises alors que les prix de ventes des produits fabriqués auraient connu une augmentation au cours des trois premiers mois de l’année. « S’agissant de l’emploi, il aurait connu une stabilité. Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie manufacturière se serait établi à 77% », a fait savoir le Haut-commissariat de même source. Pour sa part, la production de l’industrie extractive aurait affiché une baisse, suite à une diminution de la production des phosphates ; tandis que les carnets de commandes se seraient situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une baisse, a poursuivi le HCP. Dans sa note, le Haut-commissariat révèle que la production de l’industrie énergétique aurait de son côté connu une baisse due principalement à la diminution de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné». Si les carnets de commandes ont été jugés d’un niveau normal, l’emploi aurait connu une baisse au cours de la même période, ont estimé les patrons de ce secteur. Enfin, la production de l’industrie environnementale aurait enregistré une stabilité traduisant la stagnation de l'activité du «Captage, traitement et distribution d’eau» ; tandis que les carnets de commandes se seraient établis à un niveau normal et l’emploi aurait connu une stabilité.