L'industrie de la céramique parmi les 21 premiers producteurs mondiaux

Avec une capacité de production annuelle de 100 millions de m2, l’industrie céramique marocaine se place parmi les 21 premiers producteurs mondiaux, indiquent, mercredi à Casablanca, les professionnels du secteur.

Lors d'une rencontre initiée par l’Association des professionnels des industries céramiques (APIC) et l’Association nationale des professionnels de la céramique, les intervenants ont notamment insisté sur '’une action commune’’ afin d’améliorer la qualité des produits et de lutter contre la concurrence déloyale dans ce secteur, rapporte la MAP.

Selon le président de l’APIC, Mohssen Lazrak, la production de ce secteur répond largement à la demande locale et réalise un chiffre d’affaires qui dépasse 3,5 milliards de dirhams.

Le secteur emploie directement plus de 4500 personnes, et plus de 2500 d’emplois indirects, a-t-il précisé, ajoutant qu’il dispose des dernières technologies utilisées en Europe, lui permettant de s’aligner sur les standards internationaux.

Evoquant la branche sanitaire du secteur, M. Lazrak fait observer que la capacité de production annuelle installée atteint 5 millions de pièces avec un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard de dirhams.

Lors de son intervention, Youssef Belkaid, président de l’Association nationale des professionnels de la céramique, a indiqué que les professionnels du secteur œuvrent en vue de conquérir d’autres marchés notamment en Afrique et au Moyen-Orient, d’où la nécessité de découvrir au préalable les besoins de ces deux régions.

Après avoir plaidé pour la réglementation du secteur en matière d’importation et de distribution des produits céramiques, M. Belkaid a appelé à accorder davantage d’intérêt à ce secteur afin de satisfaire les besoins du bâtiment et de l’habitat au Maroc.