L’indice des prix à la consommation poursuit sa folle ascension

Au grand dam des ménages modestes et vulnérables, et après les 8,9% enregistrés en début d’année, l’indice des prix à la consommation (IPC) a poursuivi sa folle tendance à la hausse au cours du mois de février 2023.



Selon les données publiées récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), en glissement annuel, l’IPC a enregistré une hausse de 10,1% au cours du mois de février 2023.



Cette augmentation est la conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires et de celui des produits non alimentaires qui ont grimpé respectivement de 20,1% et de 3,6%, a expliqué le Haut-commissariat.



Quant aux produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,4% pour la «Santé» à 8,3% pour le «Transport», a indiqué l’organisme public dans sa note d'information relative à l'indice des prix à la consommation du mois de février 2023.



A titre de rappel, l’indice des prix à la consommation avait connu une hausse de 8,9% au cours du mois de janvier dernier suite à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 16,8% et de celui des produits non alimentaires de 3,9%.



Pour les produits non alimentaires, les variations allaient d’une hausse de 0,4% pour la «Santé» à 9,6% pour le «Transport», avait indiqué le HCP dans une précédente note d’information.



Il est à souligner que, comparé au mois de janvier 2023, l’indice des prix à la consommation a connu une hausse de 1,7%, a également relevé le Haut-commissariat de même source.

« Cette variation est le résultat de la hausse de 3,9% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires », a-t-il expliqué dans sa note.



A rappeler que les hausses des produits alimentaires observées entre janvier et février 2023 ont concerné principalement les «Légumes» ( 17 , 8 %), les «Fruits» ( 5 , 7 %), les «Viandes» ( 4 , 3 %), le «Lait, fromage et œufs» ( 2 ,3%) et les «Huiles et graisses» ( 1 , 3 %).



Selon les données recueillies par le HCP, ces hausses ont également concerné le «Café, thé et cacao» et les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes», après qu’ils ont bondi respectivement de (0,5%) et de (0,3%).



Ces mêmes données font état, en revanche, d’une baisse des prix de 1% pour les «Poissons et fruits de mer», et un recul des prix des «Carburants» de 1,3% pour les produits non alimentaires.



A titre de comparaison, les hausses des produits alimentaires observées entre décembre 2022 et janvier 2023 avaient concerné principalement les «Légumes» (3,3%), les «Fruits» (2,6%), le «Lait, fromage et œufs» (1,6%), les «Viandes» (1,2%), les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes» (0,6%), les «Huiles et graisses» (0,5%), le «Pain et céréales» (0,3%) et les «Poissons et fruits de mer» (0,2%).

Pour ce qui est des produits non alimentaires, le HCP avait noté une baisse des prix des «Carburants» de 3,2%.



Dans sa récente note d’information, le HCP constate par ailleurs que les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-Hoceima (2,6%), à Safi et Beni-Mellal (2,5%), à Errachidia (2,4%), à Settat (2,3%), à Kénitra (2,2%), à Fès (2,1%), à Oujda (2%), à Marrakech et Tanger (1,8%).



La même source indique aussi des hausses importantes à Tétouan (1,6%), à Agadir, Rabat et Meknès (1,4%), à Guelmim (1, 3 %) et à Casablanca et Laâyoune (1,2%).



A titre de comparaison, en janvier dernier, les hausses les plus importantes de l’IPC avaient été enregistrées à Guelmim et Errachidia (1,2%), à Laâyoune et Safi (1,1%), à Tanger (1,0%), à Oujda, Tétouan et Beni-Mellal (0,9%), à Fès, Marrakech et Dakhla (0,8%), à Agadir (0,7%), à Rabat et Settat (0,4%) et à Meknès (0,3%).



L’institution publique avait en revanche noté une stagnation à Casablanca.

Soulignons qu’après analyse des différentes évolutions observées au cours du deuxième mois de l’année 2023, le Haut-commissariat a conclu que l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu en février dernier une hausse de 0,8% comparé au mois précédent et de 8,5% par rapport au même mois de l’année écoulée.



Il est important d’indiquer qu’après avoir atteint 6,6% en 2022, son plus haut depuis 1992, le Conseil de Bank Al-Maghrib (tenu le mardi 21 mars 2023) estime que « l’inflation devrait rester à des niveaux élevés à moyen terme et qu’elle ressortirait en 2023 à 5,5% en moyenne ».



Quant à sa composante sous-jacente, elle «se situerait à 6,2%, soit une révision à la hausse de 2 points de pourcentage par rapport à la prévision de décembre dernier et ce, en raison essentiellement de la flambée des prix de certains produits alimentaires qui y sont inclus ».



Alain Bouithy