L'expérience marocaine en matière de réduction des inégalités dans les systèmes alimentaires mise en avant à Rome

L’expérience du Maroc en matière de réduction des inégalités dans les systèmes alimentaires a été mise en avant, vendredi à Rome, lors d'une rencontre organisée en marge de la 52ème session du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



Intervenant lors de cette rencontre, placée sous le thème "Réduire les inégalités dans les systèmes alimentaires par l’entreprise et l’entrepreneuriat", le représentant permanent adjoint du Maroc auprès des agences des Nations unies à Rome, Abdellah Larhmaid, a souligné l’importance des petites et moyennes entreprises (PME) dans la promotion de l’équité économique et l’amélioration de la sécurité alimentaire, particulièrement en milieu rural.



M. Larhmaid a, de même, affirmé que le Royaume s’engage résolument à soutenir les initiatives qui favorisent l’inclusion sociale et le développement durable, illustré par des programmes comme la Génération Green.



Il n’a pas manqué de souligner le rôle crucial du secteur privé dans la transformation des systèmes alimentaires en Afrique, mettant en avant la nécessité de garantir un accès au financement, aux services de conseil et aux programmes de vulgarisation pour que les PME et les exploitations familiales puissent contribuer pleinement à la réduction des inégalités.

Parmi les intervenants, un jeune entrepreneur du Nigeria, Kenneth Obayuwana (PDG d’AgriTech Digest), qui a, par la même occasion, souligné les défis liés au manque de financement.



Il a insisté sur l’importance de la créativité et de l’innovation comme moteurs de changement, soulignant que même avec des ressources limitées, les jeunes entrepreneurs peuvent trouver des solutions novatrices pour améliorer les systèmes alimentaires et réduire les inégalités.



Cette rencontre, organisée par la Mission Permanente du Maroc auprès des agences des Nations Unies à Rome, en collaboration avec le Groupe OCP, le Mécanisme du Secteur Privé (PSM) et la Global Dairy Platform, et modérée par Mme Robynne Anderson, du PSM, a permis aux participants d’explorer des études de cas concrets et d’échanger sur des approches stratégiques à fort impact pour un développement rural inclusif.



Par la suite, les intervenants ont partagé des études de cas concrets illustrant le succès des partenariats entre le gouvernement et le secteur privé, ainsi que l’importance d’un cadre de soutien propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat.



L’événement a également permis de mettre en lumière l’engagement du Royaume et du secteur privé marocain en tant qu’acteurs clés de la sécurité alimentaire régionale et mondiale, soulignant le rôle du Maroc dans le développement en Afrique par ses efforts pour renforcer la résilience des communautés rurales, grâce à la coopération Sud-Sud.



Cette approche favorise le partage de connaissances et d’expériences entre pays en développement, contribuant ainsi à l’amélioration de la sécurité alimentaire et au développement durable.



Ont notamment pris part à cette rencontre, Younes Addou, vice-président d’Agribusiness et Solutions de Durabilité chez Innov X, et Rachid Mousaddek, scientifique principal chez ICARDA/INRA et président du Partenariat Mondial pour les Sols FAO de la région NENA.