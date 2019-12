L'expérience marocaine en matière de climat des affaires exposée au Canada

L' expérience marocaine en matière d'amélioration du climat des affaires et de la bonne gouvernance a été exposée à Ottawa et Montréal par une délégation multisectorielle marocaine, en mission d'étude au Canada. Les rencontres avec les responsables des institutions canadiennes ont porté sur les réformes relatives à la gouvernance et à la transparence des entreprises, et les réglementations régissant ce domaine, a affirmé Abderrazak Mourchid, chargé de mission auprès du chef du gouvernement et membre du secrétariat du Comité national de l'environnement des affaires (CNEA), au terme d'une rencontre avec l’Institut des zdministrateurs de sociétés à Montréal. Il a, dans ce sens, relevé plusieurs similitudes au niveau des dispositions légales et réglementaires en matière de gouvernance dans les deux pays, précisant que la mission marocaine vise à s'inspirer des meilleures pratiques du pays nordaméricain, rapporte la MAP. M. Mourchid a, par la même occasion, rappelé que le CNEA a engagé une série de réformes parmi lesquelles l'adoption de la loi 20-19 modifiant et complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi 21-19 modifiant et complétant la loi 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, dans le cadre de son plan d’action 2019. Il a aussi souligné le besoin de "bâtir et capitaliser sur ce que nous avons pu acquérir pour réformer davantage, aller de l'avant pour s'aligner sur les pratiques au niveau mondial en matière de gouvernance des entreprises". L'instauration d'un climat d'affaires dynamique à même d'attirer les investissements, a-t-il fait observer, devrait permettre au Royaume d'intégrer le cercle des 50 premières économies au niveau mondial dans le classement du rapport Doing Business à l'horizon 2021. Il a en outre mis l'accent sur le saut qualitatif réalisé par le Maroc dans ce classement au titre du rapport 2019, référence de la Banque mondiale sur l'environnement des affaires, où le Royaume a progressé de la 128ème place en 2010 à la 53ème dans le classement établi cette année. Le CNEA va entreprendre une batterie de mesures structurantes en direction du secteur privé pour l'année 2020, a par ailleurs annoncé M. Mourchid, soulignant qu'elles portent sur la facilité d'accès au financement des entreprises, la poursuite de la modernisation des tribunaux de commerce, la digitalisation des procédures administratives liées à l’acte d'entreprendre ainsi que l'amélioration du cadre juridique des sociétés. Au-delà de ces réformes prometteuses, a-t-il poursuivi, le comité œuvrera en 2020 pour la mise en œuvre d’un programme stratégique plus global pour l'amélioration du climat des affaires et de l'investissement, conformément aux hautes orientations Royales. Soutenue par l'ambassade du Maroc à Ottawa, la mission de la délégation marocaine, une initiative du CNEA, fait partie d'un programme de coopération entre le CNEA et l’Agence de coopération allemande GIZ pour l’année 2019. La délégation marocaine est composée de représentants des services du chef du gouvernement, du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, du ministère de la Justice, du Secrétariat général du gouvernement, de l’Autorité marocaine du marché des capitaux et du secrétariat du CNEA, en plus d'avocats d’affaires.