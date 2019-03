L'expérience marocaine dans le domaine digital présentée à Curaçao

L’expérience marocaine dans le domaine digital et les recommandations du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en la matière ont été présentées à l'occasion des travaux du Conseil d’administration de l’Association internationale des conseil économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), tenu le 7 mars à Curaçao (île des Caraïbes).

Lors d'un atelier d’échange d’expériences sur la révolution digitale, organisé en marge de ce Conseil d’administration, Amine Mounir Alaoui, membre de la délégation marocaine, a présenté l’expérience du Royaume en la matière, ainsi que les recommandations du Conseil y afférentes, indique un communiqué du CESE.

En outre, rapporte la MAP, la délégation marocaine, qui était composée de Younes Benakki, secrétaire général du Conseil et de Alaoui et Abdellah Deguig, membres du Conseil, a été reçue, le 10 mars, par Charles Deby, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de Côte d’Ivoire.

A cette occasion, M. Deby a affirmé sa volonté de "traduire l’excellent partenariat liant les deux institutions en un plan d’action portant aussi bien sur l’échange d’expertise que sur des interventions croisées par les conseillers des deux pays, sur des sujets d’intérêt commun", note le communiqué.

A cette occasion, la délégation du CESE marocain a renouvelé son soutien actif à la candidature ivoirienne pour la présidence de l’AICESIS, officiellement confirmée lors de la réunion du Conseil d’administration de cette association par M. Benakki, au nom du président du CESE, souligne-t-on.

Créée en 1999, l’AICESIS réunit 72 CES et institutions similaires d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine et Caraïbes, composés d’organisations représentant les partenaires sociaux, notamment les organisations d’employeurs, les syndicats, les ONG et autres acteurs de la société civile.

L’association œuvre pour l’encouragement de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans ses pays membres et plus largement pour la promotion du dialogue social et de la démocratie participative dans le monde.