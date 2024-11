L’équipementier automobile Forvia inaugure une nouvelle usine à Salé

Le groupe Forvia, septième fournisseur mondial de technologie automobile, a inauguré, mercredi à Salé, une nouvelle usine dans la Zone d’accélération industrielle technopolis, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



Cette nouvelle usine de Forvia, qui permettra d’étendre l’activité industrielle du groupe au Maroc, sera spécialisée dans la découpe, l’assemblage et la fabrication de housses en textile et en cuir pour sièges automobiles afin de diversifier l'offre et répondre à la demande des constructeurs automobiles clients du groupe.



A cette occasion, M. Mezzour a relevé que "la mise en place de nouvelles infrastructures industrielles du groupe au Royaume témoigne de la confiance des leaders industriels en la destination Maroc et atteste du formidable potentiel dont recèle l’industrie automobile nationale et de sa grande compétitivité".



Ce projet contribuera également à l’amélioration de l’intégration locale du secteur de l’automobile et au renforcement de son positionnement sur les chaînes de valeur mondiales, a noté M.Mezzour, précisant que cette nouvelle usine permettra de renforcer la compétitivité et surtout la qualité de la production nationale.



Cette infrastructure constitue également un "atout majeur" pour l’emploi, avec près de 1.400 nouveaux postes qui devraient être créées à l’horizon de 2027, a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter que le groupe procédera également à l'inauguration d’une autre infrastructure industrielle portant sur l’extension de son site de Kénitra, qui va, pour sa part, intégrer 450 compétences de plus.



Pour sa part, le directeur général du groupe, Patrick Koller, a indiqué que "le Maroc, caractérisé par un marché domestique en croissance continue, est un pays d’une importance toute particulière pour Forvia".



Mettant l’accent sur la réussite des investissements du groupe au Maroc, M. Koller a noté que ce projet, aux côtés des autres usines déjà en place, n’a pas seulement pour objectif de fabriquer mais aussi de "contribuer à la communauté et à l’amélioration de la compétitivité et au développement du secteur de l'automobile".



Implanté au Maroc depuis 2008, Forvia compte aujourd'hui trois usines au Royaume, deux à Kénitra et une à Salé, et emploie près de 4.000 personnes. Son activité comprend la fabrication de coiffes automobiles, la production de planches de bord et de panneaux de porte pour les intérieurs de voitures, ainsi que l’assemblage final des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement.