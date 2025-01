L’épargne nationale devrait atteindre 28,3% du produit intérieur brut (PIB) en 2025, selon le Haut-commissariat au plan (HCP). "Tenant compte des revenus nets extérieurs qui devraient représenter 7,4% du PIB en 2024 et 7,1% en 2025, l’épargne nationale devrait atteindre 28,3% du PIB en 2025", indique le HCP qui vient de publier son Budget économique prévisionnel 2025.



Selon la même source, le taux d’épargne intérieure devrait marquer un accroissement, passant de 20,7% du PIB en 2024 à 21,1% en 2025. Cette progression est le résultat d’une hausse prévue de 5,9% du PIB nominal et une augmentation attendue de 5,4% de la consommation finale nationale en valeur en 2025, explique le HCP.



De son côté, le niveau d’investissement brut devrait avoisiner 29,8% du PIB en 2025 après 29,6% estimé en 2024. Ainsi, le besoin de financement devrait se stabiliser autour de 1,5% du PIB en 2024 et 2025.