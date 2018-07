L’entrepreneuriat innovant et l’appui au financement des startups au cœur d’une rencontre à Casablanca

L’entrepreneuriat innovant et l’appui au financement des startups et des porteurs de projets ont été, au centre d’une rencontre organisée, récemment à Casablanca, à l’initiative de la Caisse Centrale de Garantie (CCG).

Placée sous le thème “Innov Invest Day”, cette rencontre dédiée à l’entreprenariat et l’innovation vise à présenter les meilleures expériences en matière d’accompagnement et de financement de l’innovation en vue d’encourager l’innovation dans tous les domaines et la création de valeurs, rapporte la MAP.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, le ministre de l’Économie et des Finances, Mohammed Boussaid, a souligné que son département est résolument engagé dans l’encouragement de l’entreprenariat de l’entreprise innovante pour donner la chance aux jeunes talents marocains ayant des idées innovantes et souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat afin de pouvoir réaliser leurs projets, notant, dans ce sens, qu’il s’agit d’une démarche qui permettra de garantir l’accompagnement du développement économique et social dans le Royaume et l’ensemble des stratégies sectorielles.

Evoquant la problématique du financement des startups, le ministre a affirmé qu’il est impératif d’assurer l’accompagnement de ces entreprises sur le plan du financement à travers des instruments financiers particuliers, des prises de participations et un capital risque, relevant que cet accompagnement doit s’opérer dès les premiers stades de l’investissement, d’où la création du “Fonds Innov Invest” visant à combler le gap dans la chaîne de financement des premières stades de création des startups innovantes.

Pour sa part, le directeur général de la CCG, Hicham Zanati Serghini, a indiqué que cet événement a pour objectif de mettre en relation des startups et des acteurs de l’écosystème de l’innovation, notamment les institutionnels, les structures d’accompagnement et les investisseurs tout en favorisant l’échange entre le Maroc et les pays invités.

La question du financement des startups nationales a été résolue à travers la mise en place du “Fonds Innov Invest” lancé par la CCG en vue d’assurer un financement s’inscrivant dans la durée en faveur des startups et des porteurs de projets, depuis le stade de l’idée jusqu’à la croissance, a-t-il dit.

Les travaux de cette conférence ayant réuni des experts nationaux et internationaux portent sur des questions d’importance cruciale, à savoir la dynamique et les enjeux de l’entrepreneuriat, l’accompagnement, le financement et la croissance des startups ainsi que les moyens de stimuler l’innovation.

Un espace de networking, tenu en marge de la conférence, a permis d’informer les startups et les porteurs de projets sur les différentes opportunités offertes par le Fonds Innov Invest et de les mettre en relation avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation.