L'ensemble des citoyens touchés par le séisme mis à l’abri

Toutes les mesures ont été prises, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour mettre à l’abri les populations touchées par le tremblement de terre, qui a secoué plusieurs régions du Royaume, et les prémunir notamment en cas d’intempéries, apprend-on auprès de plusieurs sources concordantes sur place.



Ainsi, les tentes ont été installées au niveau de l’ensemble des villages touchés par le séisme, notamment dans la commune d’Adassil dans la province de Chichaoua, l’une des zones les plus touchées par cette catastrophe naturelle.



Grâce aux efforts de l’ensemble des intervenants, il a été procédé au relogement dans des tentes de tous les habitants, dont les maisons ont été complètement ou partiellement démolies par le séisme, ce qui leur permettrait de se prémunir aussi contre toute éventuelle intempérie, précise-t-on de mêmes sources.



La même dynamique de relogement a été constatée dans les autres villages et douars touchés par le tremblement de terre qui a fait, selon un dernier bilan officiel provisoire, 2.946 morts et 5.674 blessés.



Ces efforts ont été hautement salués par les bénéficiaires dont les maisons ont été détruites ou ont subi des fissures.



Dans des déclarations à la MAP, plusieurs habitants se sont félicités de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer les citoyens en toutes circonstances.



Ils ont également exprimé leur satisfaction de la réponse forte, rapide et volontariste des autorités publiques pour assurer l’hébergement des populations affectées en vue de les protéger contre les conditions climatiques instables dans cette zone montagneuse.



L’accès aux villages et douars sinistrés est assuré grâce à la mobilisation exemplaire et continue des autorités locales, des Forces Armées Royales, de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, du Croissant-Rouge marocain, de la Gendarmerie Royale, des Forces auxiliaires, des éléments de la Protection civile et des autres intervenants.



Des efforts colossaux ont été engagés permettant, quelques heures seulement après le séisme, de parvenir à acheminer vivres et aides alimentaires aux populations sinistrées, par voies aérienne et terrestre.