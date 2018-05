L'enfance au cœur d'une rencontre artistique à Errachidia

Une ambiance bon enfant a prévalu lors de cette deuxième édition de la Rencontre de "L'enfance citoyenne" qui a eu lieu récemment à Errachidia, initiée par l'Association "Rêves de l'enfance et de la jeunesse pour l'animation et le théâtre", qui a célébré l'anniversaire du Prince Héritier Moulay Hassan. Théâtre, poésie, folklore, cinéma, ateliers de formation en peinture, ainsi que chants et musique … autant de rubriques qui ont ponctué la programmation de cette rencontre.

Cette édition a eu un "franc succès", soulignent les organisateurs pour qui les activités programmées ont été marquées par la forte présence des enfants de la ville, mais aussi par la qualité des prestations artistiques de plusieurs troupes populaires de la région.

"Nous avons commencé très tôt les préparatifs de cette deuxième édition, ce qui nous a permis de bien maîtriser les volets de l'organisation, mais aussi la bonne diffusion des informations auprès de la cible principale, à savoir les enfants et les jeunes", indique Said Faouzi, directeur de cette manifestation. Et d'ajouter que la programmation riche et variée a comporté des spectacles donnés par plusieurs troupes issues de provinces de la région Draâ-Tafilalet.

Le thème choisi en l’occasion "L'enfance et la jeunesse au service de la patrie et de la citoyenneté", a traduit une portée éducative en vue de concrétiser les grands choix de notre pays, ont souligné les organisateurs, à la clôture de cette manifestation.

La cérémonie de clôture a été également marquée par un vibrant hommage à l'endroit de plusieurs personnalités locales et nationales de par leurs contributions en faveur de l'enfance, telles que l'invité d'honneur Abdelatif Khallad, les animateurs et enseignants Karimi Hamid, Moulay Hassan Alami, Ouchadi Mohamed, Nakim Abdelkader, Youssoufi Moulay Zahid, ainsi que l'animatrice Fatiha Redouani de la ville de Khénifra.