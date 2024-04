L'économie de l'eau au cœur de la 11ème édition de la Journée nationale du consommateur

Le ministère de l'Industrie et du Commerce organisera jeudi, en partenariat avec le ministère de l’Equipement et de l’Eau et les fédérations d’associations de protection du consommateur, la 11ème édition de la Journée nationale du consommateur, sous le thème "L’économie de l’eau, une responsabilité de tous".



"La présente édition a pour objectifs de mettre en avant le rôle du consommateur dans la préservation des ressources hydriques, et de le sensibiliser à l’économie de l’eau conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", indique le ministère de l'Industrie et du Commerce dans un communiqué.



Selon le ministère, la mise en place d'une communication transparente et régulière au profit des citoyens sur l'évolution de la situation hydrique nationale et les mesures d’urgence mises en œuvre, ainsi que la sensibilisation du grand public à l’économie de l’eau, sont érigées en priorités absolues au vu du contexte climatique difficile que subit le Maroc ces dernières années, rapporte la MAP.

En adoptant des habitudes de consommation responsables, les citoyens contribuent grandement à la durabilité des ressources en eau et un approvisionnement en eau fiable et sain pour tous.



L’événement, qui sera coprésidé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, vise tout particulièrement à promouvoir auprès des citoyens les comportements respectueux de l'environnement, favorisant une consommation responsable des ressources hydriques et à examiner les meilleures approches pour une communication efficace en la matière.



La présente édition sera également l’occasion de présenter les avancées en matière de protection du consommateur, d’informer le consommateur marocain sur ses droits et de mettre en exergue les actions menées par le ministère pour améliorer le cadre du consumérisme au Maroc, conclut le communiqué.