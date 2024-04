L'art culinaire marocain à l'honneur à Doha

L'art culinaire marocain a été à l'honneur, vendredi à Doha, à l'occasion d'une cérémonie co-organisée par le restaurant Jiwan et l'Hôtel La Mamounia de Marrakech, dans le cadre de l'Année de la culture Qatar-Maroc 2024.



Le restaurant Jiwan, situé au musée national du Qatar, a accueilli ainsi une équipe de chefs cuisiniers dirigée par Rachid Agouray, chef en charge de la cuisine marocaine à La Mamounia qui a méticuleusement conçu un menu spécial inspiré du restaurant "Le Marocain", l'un des quatre restaurants de cet hôtel mythique de la ville ocre.



Selon une vision renouvelée et une touche de modernité, les chefs marocains se sont attelés à la préparation de fabuleux plats et mets traditionnels dont la soupe traditionnelle "Harira" servie avec des dattes et de la célèbre Chebbakia, ou encore le succulent tajine de poulet aux olives et au citron confit, sans oublier le couscous aux légumes et une gamme des plus beaux gâteaux de la gastronomie marocaine.



Dans une déclaration à la MAP, M. Agouray a indiqué que cette manifestation de trois jours ambitionne de promouvoir la culture gastronomique marocaine et de mettre en valeur aussi bien sa richesse que sa diversité auprès des spécialistes et des différents visiteurs du restaurant Jiwan.



C'est une invitation, a-t-il poursuivi, à découvrir une variété de saveurs qui distinguent l'art culinaire marocain. Un art de renommée mondiale qui puise son authenticité du patrimoine culturel du Royaume du Maroc, riche et varié à l'image de la diversité de ses régions.



Quant au restaurant Jiwan, il incarne, selon les organisateurs, un mélange de cultures, reflétant l'esprit cosmopolite de Doha, et dont le menu met en valeur des ingrédients venus des régions voisines ainsi que de l'Afrique du Nord.



Pour sa part, Yves Godard, directeur des opérations à IN-Q Enterprises, branche commerciale des Musées du Qatar, a déclaré: "Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe culinaire de La Mamounia pour collaborer avec l'équipe de Jiwan. Notre philosophie est de célébrer les saveurs des pays du voisinage et c'est une joie de le faire avec la cuisine marocaine".



Sous la direction de Son Excellence Cheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, l'initiative Years of Culture est à l'avant-garde des partenariats culturels durables entre le Qatar et d'autres nations, indique un communiqué de Musées du Qatar.



Son objectif est de favoriser le respect et la compréhension entre les cultures diverses, tout en agissant comme un catalyseur pour rassembler les individus, encourager les liens, stimuler le dialogue et approfondir la compréhension mutuelle.



L'organisation de l'Année de la culture Qatar-Maroc 2024 est le fruit d'une collaboration entre des institutions de premier plan au Qatar et leurs partenaires au Maroc, avec le soutien du ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que des ambassades respectives du Qatar au Maroc et du Maroc au Qatar.