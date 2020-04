La production agricole se poursuit normalement en respect total du calendrier préétabli, permettant un approvisionnement durable et en quantités suffisantes du marché, et en produits agricoles et alimentaires, indique jeudi le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Dans le cadre du suivi quotidien de la situation du marché à l’échelle de toutes les régions du Royaume et dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété dans notre pays pour lutter contre le Covid-19, l’activité et la production agricoles se poursuivent normalement en termes de récolte et de nouvelles plantations, assure le ministère dans un communiqué.

Les opérateurs du secteur au niveau des maillons de production, de conditionnement, de transformation et de distribution maintiennent une cadence normale de leur activité, souligne le ministère, relevant que les prix de certains produits alimentaires qui ont connu des hausses ponctuelles retournent à la normale, tandis que ceux des produits agroalimentaires de grande consommation demeurent stables, rapporte la MAP.

Les assolements mis en place pendant la saison hivernale et en particulier pour les légumes de grande consommation (tomate, oignon et pomme de terre), dont la production est en cours, permettront de couvrir largement les besoins de consommation en ces produits pendant les mois d’avril et mai, poursuit le communiqué.

Les semis des cultures de printemps se déroulent normalement et les réalisations à fin mars ont atteint globalement 50 % du programme établi, le reste sera semé pendant le mois d’avril, ajoute-t-on, faisant savoir que la production attendue des semis de printemps et ceux d’été devra couvrir largement les besoins de consommation en ces produits pour la période juin-décembre 2020.

L’approvisionnement du pays en céréales et légumineuses se déroule dans de bonnes conditions et les mesures prises en collaboration avec les opérateurs du secteur ont permis de sécuriser l’approvisionnement du pays et de répondre aux besoins, selon la même source, notant que les importations de céréales et légumineuses ont renforcé les stocks et permis de les maintenir continuellement afin d’assurer une couverture de 3 à 4 mois selon le produit, particulièrement pour les blés, maïs, orge et légumineuses. Le ministère note, en outre, que l’accroissement conjoncturel de la demande des consommateurs en ces produits, particulièrement en farines et semoules, est largement satisfait grâce à l’augmentation des niveaux d’écrasement par les industriels, soulignant que les minoteries ont répondu rapidement à la demande en rehaussant leur rythme de fonctionnement et de distribution.

Par ailleurs, le ministère relève que l’état sanitaire du cheptel national est bon et qu'un suivi de proximité est assuré sur l’ensemble du territoire par les services provinciaux et préfectoraux de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) avec l’appui des médecins vétérinaires privés.Quant à l’opération de vaccination qui a été lancée au mois de janvier, elle se poursuit pour couvrir la totalité des cheptels bovin, ovin, caprin et camelin.

A cet égard, le ministère fait état de la mise en place d'un programme de sauvegarde du cheptel consistant en la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionné au profit des éleveurs, pour un prix fixe de 2dh/kg, pour pallier le déficit pluviométrique très important qui réduit l’apport des parcours de jachère et des cultures fourragères pour couvrir les besoins alimentaires du cheptel national.

L’opération de distribution a commencé depuis le 29 mars et se déroule dans des conditions conformes de respect des mesures de protection sanitaire tant au niveau du transport que de remise des bons d’enlèvement et de livraison aux éleveurs, indique le ministère, notant qu'une organisation dédiée reposant sur un système d’information a été mise en place, mobilisant des commissions centrales et locales des services du ministère et des autorités locales.

Les services centraux et régionaux du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts restent mobilisés en permanence pour accompagner les professionnels et pour répondre aux besoins des consommateurs, dans le respect des mesures d’hygiène et de protection sanitaires individuelles et collectives, conclut le communiqué.