L'agroalimentaire marocain, un secteur en pleine expansion en Afrique

La 3ème édition du Salon international de l'alimentation et des boissons (SIAB Expo 2019) a ouvert ses portes, mercredi à Casablanca, avec la participation de la Chine comme invitée d'honneur.

Initié du 13 au 16 novembre sous le thème "L'agroalimentaire marocain, potentiel de croissance: Un secteur en pleine expansion et d'avenir en Afrique", ce salon, véritable vitrine des produits alimentaires, connaît la participation de quelque 120 entreprises, venues de 15 pays pour présenter les dernières tendances culinaires à des enseignes de distribution et des restaurateurs.

En effet, plusieurs sociétés exportatrices et importatrices prennent part à cette manifestation en vue de promouvoir leurs produits et de mettre en avant leurs avantages concurrentiels afin de renforcer leur positionnement sur le marché international et en particulier sur celui du continent, rapporte la MAP.

Les huiles d'olive et de table, les olives et câpres, les couscous et pâtes, la conserve de poissons, les thés, les jus, la biscuiterie et le chocolaterie, les herbes aromatiques, les sauces et condiments, les fruits, les légumes et le poisson surgelé sont, entre autres, les différents produits exposés sur une superficie totale de 5.000 m².

"SIAB Expo 2019, événement international, propose aux professionnels et au grand public une vision globale du marché marocain, les perspectives du marché africain et les dernières tendances du secteur ainsi que les innovations dans le secteur de l'alimentation et des boissons", a fait savoir Rachid Bouguern, directeur et fondateur du Salon.

L'objectif de cette manifestation, a-t-il précisé, est de renforcer la dynamique du secteur de l'alimentation et des boissons au Maroc, d'accompagner les programmes du Royaume en matière d'alimentation et d'industrie alimentaire et de contribuer à la création d'une synergie entre les différents opérateurs du domaine, nationaux, internationaux, publics et privés.

Au programme de ce salon figurent des animations culinaires afin de drainer un maximum de visiteurs sur le pavillon chinois et des plats traditionnels à base de produits exposés seront présentés afin de mettre en valeur la richesse et la diversité de la gastronomie asiatique.

Le secteur de l'industrie agroalimentaire constitue un facteur de valorisation et de régulation de la production agricole. Il occupe une place importante dans l'industrie marocaine à travers sa participation à l'amélioration de la balance commerciale et à la création d'emplois.

La situation des exportations des produits agroalimentaires au Maroc a enregistré une croissance importante ces dernières années, permettant au secteur de se positionner comme deuxième source de devises pour le Maroc, avec une part d'environ 21% par rapport aux exportations totales du Maroc.