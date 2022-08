L'aéroport de Tétouan réalise le taux de récupération le plus élevé au niveau national

L’aéroport Saniat R’mel de Tétouan s'est classé en tête des aéroports du Royaume par rapport au taux de récupération durant le premier semestre de l’année en cours, avec un taux de 444% en comparaison avec la même période de 2019.



L’aéroport de Tétouan a accueilli, durant la période du premier janvier à fin juin, un total de 66.072 passagers, soit quatre fois et demi le volume des passagers enregistré durant la même période en 2019 (14.879 passagers), selon les données de l'Office national des aéroports (ONDA).



L'aéroport de Guelmim arrive en deuxième position (126%), suivi par l’aéroport d’Oujda-Angad (104%), au moment où ce taux s'établit au niveau national à 64%.



Quant aux mouvements aéroportuaires, le nombre de vols au niveau de la plateforme aéroportuaire de Saniat R’mel a atteint 138 vols entre janvier et juin 2022, contre 246 vols durant la même période de 2019.



L’aéroport Saniat R’mel de Tétouan a enregistré, durant le mois de juin, un volume de trafic commercial de 17.489 passagers à travers 24 vols, contre 5.338 passagers à travers 32 vols durant la même période de 2019.



Il est à préciser que l’ensemble des aéroports marocains ont accueilli, durant le 1er semestre de 2022, un total de 7.439.275 passagers à travers 70.680 mouvements aéroportuaires, soit un taux de récupération de 64% des passagers et de 72% du trafic des avions, par rapport à la même période en 2019, malgré la reprise tardive des vols (7 février 2022).