L’aéroport de Tanger Ibn Battouta enregistre une baisse de 64% de son trafic aérien en 2020

Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport Tanger Ibn Battouta a accusé une baisse de 63,85% durant l’année 2020, par rapport à la même période de 2019, selon l’Office national des aéroports (ONDA). Ainsi, cette plateforme aéroportuaire a accueilli 490.488 passagers à fin décembre dernier, contre 1.356.664 voyageurs durant les douze mois de 2019, ont précisé les dernières statistiques fournies par l’ONDA.



Pour le seul mois de décembre dernier, le nombre de passagers ayant transité par l’aéroport Tanger Ibn Battouta a atteint 57.116 passagers, contre 109.508 voyageurs en décembre 2019, en régression de 47,84%, rapporte la MAP. L’aéroport international de Tanger a occupé, durant le mois de novembre dernier, la 3è place au niveau national en termes de trafic aérien commercial, avec une part de 9,17%, derrière les aéroports Mohammed V de Casablanca (48,59%) et de Marrakech-Menara (10,26%), et devant l’aéroport de Fes-Saiss (6,42%). Les chiffres font également ressortir que la ligne Mohammed V/Paris-Orly s’est classée 1ère dans le Top 5 des routes aériennes internationales en décembre dernier, avec 32.409 passagers et une part de 6,42%, devant la ligne Marrakech/Paris-Orly avec 18.843 voyageurs et une part de 3,73%, et la ligne Mohammed V/Paris-CDG avec 13.233 passagers (2,62%).



Le trafic aérien enregistré au niveau des aéroports nationaux a connu une baisse de l’ordre de 71,48% durant l’année 2020, par rapport à la même période de 2019, en accueillant 7.150.277 passagers contre 25.075.095 voyageurs accueillis en 2019. En décembre 2020, les aéroports du Royaume ont accueilli un total de 622.934 passagers, contre 2.038.856 passagers en décembre 2019, en régression de 69,45%.