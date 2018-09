L’aéroport d'Oujda-Angad enregistre une hausse de son trafic aérien à fin juillet

Le nombre de passagers ayant utilisé l'aéroport Oujda-Angad, durant les sept premiers mois de l'année 2018, a connu une hausse de 8,35 %, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Les statistiques de l'ONDA montrent que 363.574 passagers ont transité via cet aéroport au cours de la période allant de janvier à juillet 2018, contre 335.561 durant la même période une année auparavant, rapporte la MAP.

L'aéroport Oujda-Angad s'est accaparé 2,9% du volume de trafic enregistré au niveau des différents aéroports du Royaume à fin juillet 2018 se plaçant ainsi à la 8ème place à l'échelle nationale et à la 2ème sur le plan régional, après l'aéroport de Nador, qui s'est adjugé 3,05 % du trafic aérien national. Pour le seul mois de juillet, le trafic aérien passager au niveau de l'aéroport d'Oujda-Angad a accusé une baisse de 2,23 %, en enregistrant 85.284 passagers en juillet 2018 contre 87.225 une année auparavant.

Les aéroports du Royaume ont enregistré en juillet 2018, un volume de trafic aérien de 2.089.194 passagers contre 1.972.396 passagers accueillis en juillet 2017, soit une hausse de l'ordre de 5,92 %.

L'aéroport Oujda-Angad est lié à plusieurs aéroports européens, notamment de France (Paris, Marseille, Beauvais et Strasbourg), de Belgique (Bruxelles, Charleroi), d'Allemagne (Düsseldorf) et des Pays-Bas (Amsterdam).

En 2017, 634.961 passagers ont utilisé cette plateforme aéroportuaire contre environ 553.159 en 2016, en progression de 14,79 %.